Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sono ricche di sorprese. Nella puntata che andrà in onda lunedì 17 aprile su Rai 1, Gemma Zanatta e Roberto Landi proseguiranno nell'organizzazione del loro matrimonio: la coppia sarà pronta a consegnare gli inviti agli amici più cari e alla famiglia.

Nel frattempo Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà assai turbato con Adelaide per avergli mentito e si sfogherà con Salvatore presso la caffetteria. Vittorio Conti, invece, farà un’importante proposta a Maria Puglisi. Successivamente Tancredi sarà molto grato a suo fratello Marco, per essere stato discreto e non aver rivelato nulla a Matilde (Chiara Baschetti), riguardo le sue ultime scoperte sull’incendio avvenuto nella fabbrica della famiglia Frigerio.

Il Paradiso, puntata del 17 aprile: Marcello deluso da Adelaide

Nella puntata della soap opera Il Paradiso delle signore del 17 aprile, Marcello Barbieri sarà ancora molto deluso dal comportamento di Adelaide e si confiderà con Salvatore. Intanto Roberto e Gemma potranno, finalmente, distribuire gli inviti delle loro nozze. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), invece, comincerà a farsi delle domande, riguardo il comportamento della contessa di Sant’Erasmo, mentre Clara sarà stufa di dire che Francesco è il suo pretendente.

In seguito Vittorio renderà Maria molto felice con la sua proposta di lavoro: l’imprenditore chiederà alla giovane Puglisi di prendere il posto di Flora e di diventare la nuova stilista de Il Paradiso.

Vito (Elia Tedesco), però, avrà dei piani ben precisi per lui e la sua fidanzata, infatti penserà seriamente di trasferirsi in Australia.

Tancredi ringrazia suo fratello Marco

Tancredi (Flavio Parenti) ringrazierà suo fratello Marco per aver rispettato il suo volere e non aver detto nulla a Matilde riguardo l’incendio della fabbrica: ma la donna continuerà a pensare incessantemente al rogo che ha sconvolto la vita della sua famiglia, soprattutto dopo aver saputo che i potenziali colpevoli della tragedia sono stati arrestati.

Sarà così che il caso dell’incendio avvenuto nella fabbrica della famiglia Frigerio sarà riaperto. In seguito Matilde verrà chiamata a deporre in tribunale e Tancredi cercherà di convincerla a smettere di indagare sulla vicenda, una volta per tutte. Maria Puglisi (Chiara Russo), invece, sarà assai felice di mettersi nuovamente in gioco, dopo aver ricevuto la proposta di Vittorio Conti.

Infine Marcello non farà altro che pensare allo strano comportamento avuto da Adelaide e non riuscirà ad accettare che la donna sia partita per l’estero senza avvisarlo.