Si evolvono le puntate de Il Paradiso delle Signore dei giorni 20 e 21 aprile. Tancredi sarà contento per la notizia sull'operazione alla sua gamba, e così anche sua moglie Matilde. Chi non starà bene sarà Alfredo a causa delle bugie che scoprirà sul conto di Irene. A tal proposito, il giovane prenderà una decisione. E mentre Vito vorrà parlare a Maria di trasferirsi insieme in Australia, Umberto partirà senza dire niente a Flora sulla sua reale destinazione. Spazio anche alla gravidanza di Gemma. Una volta che Marco verrà a sapere che la donna è in stato interessante, chiederà chiarimenti in merito alla paternità del nascituro.

Il Paradiso delle signore puntata 20/4: Marcello prova timore dopo la telefonata di Adelaide

Nell'episodio di giovedì 20 aprile, i fan de Il Paradiso delle signore assisteranno a dei nuovi sconvolgimenti nella trama. Il mistero di Adelaide, che era partita dicendo di recarsi a Lione in Francia, non farà altro che accrescere i sospetti in suo cognato Umberto. E mentre quest'ultimo finirà per scoprire qualcosa che riguarda la contessa Di Sant'Erasmo, lei si metterà in contatto con Marcello. La telefonata di Adelaide finirà per aumentare i timori in Barbieri, che li confiderà alla sua ex Ludovica.

Problemi in arrivo per un paio di coppie nate in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Maria, che ha ricevuto una promozione a stilista dell'atelier, potrebbe ritrovarsi a dover fare una scelta sul suo futuro professionale in quanto Vito Lamantia sogna di trasferirsi in Australia con lei.

Marco chiede chiarimenti sulla paternità del bimbo di Gemma

Anche tra Alfredo e Irene le cose non si metteranno bene. Tutto avrà inizio in occasione del raduno dei parenti di Alfredo.

Irene non ne prenderà parte e il giovane Perico deciderà di andarci da solo. E mentre Elvira chiederà a Salvatore di farle un'ultima lezione di guida, in vista dell'esame pratico, Marco verrà a scoprire che Gemma aspetta un bimbo. Tancredi chiederà a Vittorio Conti di non alimentare le fantasia di Matilde circa la vicenda dell'incendio.

Il Paradiso delle signore episodio 21/4: l'operazione di Tancredi

All'interno della puntata di venerdì 21 aprile si parlerà dell'operazione alla gamba di Tancredi. Negli episodi precedenti l'uomo è venuto a sapere che potrebbe tornare a camminare senza l'uso del bastone, tuttavia dovrà sottoporsi ad un intervento. La notizia porterà serenità tra Tancredi e sua moglie Matilde. Tornando alla gravidanza di Gemma Zanatta, Marco le chiederà chiarimenti in merito alla paternità del nascituro ma la ragazza gli ribadirà che non è suo.

Alfredo prende un'inattesa decisione dopo aver scoperto le bugie di Irene

Umberto Guarnieri deciderà di partire alla ricerca di Adelaide, ma senza farne parola a Flora. Intanto Vito sarà sul punto di parlare a Maria del suo progetto australiano quando verrà stoppato da un imprevisto.

Nello specifico, a frenare Lamantia sarà la notizia della promozione di Maria a stilista del Paradiso delle signore. Non verrà fuori nulla di buono dalle bugie raccontate da Irene pur di non andare a conoscere la famiglia Perico. Quando Alfredo scoprirà che la ragazza gli ha mentito, prenderà una decisione inattesa.