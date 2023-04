Proseguono spediti gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda il 19 e 20 aprile svelano che Adelaide chiamerà Marcello. Quest'ultimo, però, continuerà a essere deluso dalla contessa, perché consapevole che la donna gli stia mentendo. Alfredo invece, sarà emozionato per l'imminente incontro tra la famiglia e la fidanzata Irene. Le cose, però, non andranno come previsto: Cipriani inventerà una scusa per non presentarsi.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Maria chiede l'aiuto di Matilde

Barbieri non si darà pace per tutte le bugie raccontate dalla contessa. L'imprenditore troverà conforto nella sua ex Ludovica. Marcello verrà in seguito contattato proprio da Adelaide, ma farà comunque fatica a tranquillizzarsi. Ancora una volta sarà Brancia a rincuorarlo.

Maria, dopo aver ricevuto da Vittorio la proposta di diventare la nuova stilista del Paradiso delle signore, si rivolgerà a Matilde per chiederle aiuto. Vito, invece, penserà di esporre a Puglisi l'idea di trasferirsi in Australia insieme a lei, per poter gestire meglio il suo lavoro oltreoceano.

Nel frattempo Frigerio sarà impegnata con le indagini sulla questione che riguarda l'incendio avvenuto nella fabbrica di famiglia, dove ha rischiato di perdere la vita.

La donna non si rassegnerà all'idea di non conoscere la verità su quanto accaduto quella notte. Ovviamente la cosa non farà per niente piacere al marito Tancredi, che temerà che la sua colpevolezza possa venire a galla. Il fratello di Marco chiederà così a Vittorio di non supportare la moglie nelle sue indagini.

Marco determinato a dimenticare Stefania

La sintonia tra Marco e Gemma sarà sempre più forte, anche se Di Sant'Erasmo tratterà la figlia di Veronica come se fosse solo una semplice amica. Inoltre il nipote della contessa sarà più deciso che mai a dimenticare per sempre Stefania e a voltare pagina. Il ragazzo parlerà con la giovane Zanatta e gli comunicherà di non voler prendere parte al suo matrimonio.

Solo in seguito Marco scoprirà che Gemma è in dolce attesa. L'ex di Stefania sarà però convinto che il bambino che porta in grembo la figlia di Veronica sia di Roberto.

Irene troverà una scusa per non conoscere i familiari di Perico. Il ragazzo ci rimarrà molto male e si sfogherà con l'amico Vito.

Per Elvira arriverà il momento di affrontare nuovamente l'esame di guida. La ragazza si rivolgerà ancora una volta all'amico Salvatore, chiedendogli di darle una mano con l'ultima guida. Tra i due, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato e ancora ignoto.