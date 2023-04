Le nuove anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore, in programma nel corso della settimana che va dal 10 al 14 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma e Marco, i quali torneranno ad avvicinarsi di nuovo.

Occhi puntati anche sulla bella notizia che arriverà in casa Amato e che finirà per rendere sempre più vicino il ritorno in città di Agnese, dopo un lungo periodo di assenza.

Marco e Gemma si riavvicinano: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, previste fino al 14 aprile 2023 in prima visione assoluta, rivelano che Marco ritornerà in città e deciderà di indagare sul conto del fratello Tancredi.

Il conte assumerà degli atteggiamenti sospetti che porteranno Marco a rendersi conto che c'è qualcosa che non va nel suo modo di fare, motivo per il quale deciderà di scoprire quali sono i segreti che custodisce legati al suo coinvolgimento nell'incendio del mobilificio di Matilde.

E al fianco di Marco in questa "missione" ci sarà Gemma: tra i due ex fidanzati ci sarà un netto riavvicinamento e non si esclude che questa situazione possa portarli a riavvicinarsi di nuovo dopo che avevano scelto di intraprendere due strade differenti.

Agnese verso il ritorno in città: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, previste fino al 14 aprile in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di casa Amato.

Salvatore riceverà una bellissima notizia: sua sorella Tina ha finalmente partorito e quindi è nato il primo nipotino della famiglia.

Una notizia che renderà tutti felici, dato che ciò significa che il ritorno di Agnese si sta avvicinando sempre più. La donna, del resto, aveva precisato che sarebbe rientrata a Milano e ai suoi impegni lavorativi subito dopo la nascita del figlio di Tina.

Marcello e Ludovica di nuovo complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Occhi puntati anche su Marcello: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, approfittando dell'assenza in città di Adelaide, il giovane Barbieri sarà protagonista di un riavvicinamento con la sua ex Ludovica.

La giovane Brancia si ritroverà a dover fare i conti con delle difficoltà legate alla gestione del Circolo e, non potendo chiedere aiuto alla contessa, ecco che si rivolgerà proprio a Marcello.

Tale situazione porterà i due ex fidanzati ad essere protagonisti di un riavvicinamento che non passerà inosservato: il giovane Barbieri cederà alla passione con la sua ex fidanzata e porterà avanti un tradimento ai danni della contessa oppure riuscirà a trattenersi? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa fortunatissima settima stagione.