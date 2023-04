Il finale della settima stagione della soap opera Il Paradiso delle signore si avvicina. Negli episodi che il pubblico di Rai 1 vedrà dal 24 al 28 aprile 2023, Alfredo Perico (Gabriele Agnagni) chiuderà la storia d'amore con Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Agnese Amato (Antonella Attili) invece farà ritorno a Milano senza alcun preavviso.

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 28 aprile: Vittorio sospetta di Tancredi, Marco turbato

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 aprile su Rai 1, Matilde confiderà i suoi sospetti su Tancredi a Vittorio.

Successivamente Matilde dopo aver incontrato il maggiordomo, sembrerà non avere più alcun dubbio su ciò che è successo la notte dell’incendio nell’azienda di famiglia. Anche Conti sospetterà sulla colpevolezza di Marco, dopo aver assistito a una discussione tra Tancredi e il maggiordomo stesso. A quel punto Vittorio non mollerà la presa, dato che vorrà scoprire se c’è lo zampino di Tancredi con la distruzione del mobilificio Frigerio.

Intanto Roberto capirà che il legame tra Gemma e Marco è sempre più forte. A questo punto Landi consentirà al giovane di Sant’Erasmo di accompagnare la sua promessa sposa a una visita medica: in questo frangente sarà evidente la sintonia tra la giovane Zanatta e Marco.

Quest’ultimo poi confesserà cosa prova davvero per Gemma, su spinta di Matilde.

Alfredo non vuole tornare con Irene, Ludovica e Marcello preoccupati per Adelaide

Alfredo si allontanerà da Irene e sembrerà disposto a fare un passo indietro soltanto se la venere gli chiederà scusa.

Nel contempo Armando ritornerà a Milano, dopo aver trascorso qualche settimana con Agnese a Londra.

Ludovica e Marcello si preoccuperanno per non aver ricevuto alcuna notizia da Adelaide. A tal proposito Flora Ravasi verrà a conoscenza che Umberto le ha detto una menzogna sulla ricerche della contessa, quindi darà un ultimatum a Guarnieri: lo costringerà a dimenticare la contessa di Sant’Erasmo se non vorrà che la loro storia giunga al termine.

Successivamente Marcello vorrebbe recarsi a Ginevra, dopo aver chiesto aiuto a Umberto per trovare Adelaide. Prima di partire da solo per la Svizzera, Barbieri lascerà un biglietto per la sua ex al grande magazzino milanese: ma a questo punto ad apprendere cosa è successo tra Ludovica e Marcello sarà proprio Ferdinando, ossia il promesso sposo della giovane Brancia.

Perico e Clara in sintonia, Agnese ritorna a Milano

Clara avrà un incidente alla gara ciclistica: a prendersi cura di lei ci penserà Alfredo: i due saranno abbastanza in sintonia. A proposito di Perico, la sua ex Irene scoprirà che sta facendo di tutto per ignorarla.

Intanto Elvira fingerà di considerare Salvatore soltanto un amico.

Quest’ultimo intanto apprenderà che sua madre Agnese non vuole tornare nel capoluogo lombardo. Armando sarà quindi incerto sull'ipotesi di trasferirsi definitivamente a Londra per stare accanto alla sua amata, ma ben presto a sorpresa la stessa Agnese farà ritorno a Milano.

Infine a casa Colombo arriverà un regalo per le nozze di Gemma da parte di Gloria.