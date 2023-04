Continua su Rai 1 l'appuntamento con la soap tv italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 maggio, Marcello tornerà a Milano e Ludovica gli rivelerà di essersi sposata con Ferdinando in sua assenza. Inoltre Marco esternerà a Gemma i suoi sentimenti e la Zanatta gli dirà che è suo il bambino che aspetta, mentre Armando rifletterà se restare a Milano oppure trasferirsi con Agnese a Londra.

Vittorio pensa ad una linea maschile

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 1 maggio Vittorio avrà altre conferme sul coinvolgimento di Tancredi nell'incendio del mobilificio.

Marco annuncerà a tutti che andrà in America per un nuovo lavoro. Intanto Agnese lascerà il Paradiso e vorrà trasferirsi a Londra, confidando che Armando la segua. L'uomo però avanzerà qualche dubbio. Inoltre Gemma avrà un malore davanti alle colleghe e rivelerà loro di aspettare un bambino. Irene invece sarà sempre più gelosa, ma resterà inerme di fronte al rapporto crescente tra Alfredo e Clara.

Nell'episodio di martedì 2 maggio, Conti si attiverà in vista dell'apertura della Galleria Milano Moda e rifletterà su una linea maschile con il marchio Paradiso. Nel frattempo Cipriani ideerà un piano per capire se Alfredo prova dei sentimenti per Clara, oppure se le va dietro solo per farla ingelosire.

In tutto questo Ferdinando per allontanare definitivamente Ludovica da Marcello chiederà alla ragazza di sposarlo, mentre Ezio capirà che Veronica ha sempre saputo del suo amore per Gloria e che quest'ultima è andata via per non creare tensioni con Zanatta.

Clara si allontana da Alfredo

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 3 maggio, Perico e Irene si riavvicineranno.

Clara vedrà l'uomo allontanarsi da lei. Intanto Colombo sarà amareggiato per il comportamento di Veronica e, visto che ama ancora Gloria, deciderà di parlare con la sua fidanzata. Inoltre Gemma non vorrà dire nulla a Marco. Quest'ultimo si infurierà dopo avere fatto una scoperta sconcertante su Roberto. Nella Galleria della Moda succederà un imprevisto dell'ultimo momento e Matilde per risolverlo chiederà il supporto di Vittorio.

Nella puntata di giovedì 4 maggio, Barbieri tornerà in città e sarà felice di avere rivisto Adelaide e avere scoperto il suo segreto. L'uomo però non avrà intenzione di dire niente a nessuno. Nel frattempo Marco aggredirà Landi perché è stato infedele verso Gemma. Quest'ultima si recherà a Villa Guarnieri e rivelerà una mezza verità sulla sua gravidanza. In tutto questo Maria scoprirà la crisi dell'azienda di Vito e farà una scelta importante per il loro futuro, mentre Tancredi sentirà parlare Matilde e Conti e sarà geloso.

Marcello paga tutti i debiti di Salvo

In base agli spoiler di venerdì 5 maggio, sappiamo che Marcello ringrazierà Salvo per essergli stato vicino sempre e gli pagherà tutti i suoi debiti.

Amato sarà così felice al punto da chiedere a Elvira di uscire.

Intanto si capirà se Armando seguirà Agnese a Londra, oppure no. Inoltre Barbieri e Ludovica si vedranno e la donna gli confesserà di essersi sposata in sua assenza. In tutto questo Marco si chiarirà con Roberto e rivelerà a Gemma di amarla. Zanatta a questo punto gli dirà che è il padre del bambino. Infine Conti assisterà alla festa della Galleria Milano Moda e scomparirà nel nulla.