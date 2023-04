I concorrenti dell'Isola dei Famosi sono arrivati in Honduras da soli cinque giorni, ma già c'è stato uno scontro tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone: tra i due gli animi si sono accesi immediatamente. Nella notte tra giovedì e venerdì 21 aprile, Corinne Clery ha avuto un attacco di panico dopo aver visto un serpente aggirarsi nei pressi della tenda delle Chicas.

Botta e risposta tra Cecchi Paone e Caldonazzo

Nella notte fra mercoledì e giovedì, Corinne è andata nel panico per aver visto un serpente vicino la tenda della Chicas. A rassicurare la concorrente ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone: secondo lui, Corrine si sarebbe dovuta spostare in un punto dove il serpente non l'avrebbe raggiunta.

A detta di Nathaly cambiare posto non sarebbe servito a nulla vista l'agitazione dell'attrice.

In disaccordo con quanto suggerito da Caldonazzo, Alessandro ha iniziato a urlare: "Pescivendola. Corinne scegli tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo".

Scoppia lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone: “PESCIVENDOLA” 🔥 #isola pic.twitter.com/AV0XJATTB9 — trashtvstellare (@tvstellare) April 21, 2023

La reazione di Nathaly Caldonazzo

In seguito alla discussione con Alessandro Cecchi Paone, Nathaly Caldonazzo si è sfogata con gli autori dell'Isola dei Famosi. La diretta interessata ha affermato di essersi sentita cadere le braccia dopo gli insulti ricevuti dal compagno d'avventura.

Successivamente ha aggiunto: "Anche meno. Questo urlare che lui è uno scenziato. Ma sei un gran cafone".

In un secondo momento la showgirl ha commentato l'accaduto anche con il gruppo. In particolare, Helena Prestes si è schierata dalla parte di Caldonazzo e ha sostenuto che Cecchi Paone ha un modo di rivolgersi alle altre persone un po' sgradevole.

A detta di Caldonazzo invece, Alessandro Cecchi Paone avrebbe un determinato atteggiamento solo col parterre femminile: "Ha un problema con le donne, punto".

Isola: scintille tra i vari concorrenti

Il litigio tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone non è stato l'unico all'Isola dei Famosi. Prima di loro, c'era stato un battibecco tra Helena e Corinne: secondo quest'ultima, la compagna d'avventura si lamenterebbe per ogni cosa e poi vorrebbe passare per vittima.

Inoltre la modella brasiliana è finita al centro delle polemiche per una catena di salvataggio avvenuta nel corso della prima puntata del reality show.

I litigi non sono finiti, perché anche Marco Predolin ha avuto qualcosa da ridire al gruppo delle Chicas dopo essere stato nominato da cinque donne. Parlando con Cristina Scuccia, lo speaker radiofonico ha sostenuto di essere stato il più nominato solo perché non regala abbracci e falsi sorrisi. A quel punto ha chiesto a Scuccia di riportare un messaggio al suo gruppo: "Dio perdona, Predolin no".