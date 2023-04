Secondo un retroscena di Panorama, in uscita il 29 aprile, Enrico Papi avrebbe avuto un faccia a faccia con la produzione Mediaset ma il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi non sarebbe mai stato messo in discussione. Tuttavia al 57enne sarebbe stato chiesto un ridimensionamento, circa i suoi interventi durante le dirette del Reality Show. Questi rumor delle ultime ore, di fatto smentiscono le voci delle scorse settimane che parlavano di un possibile addio anticipato di Papi ruolo di opinionista del realità di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Enrico Papi, retroscena: non sarebbe mai stato ipotizzata una sua rimozione dal cast

Nei giorni scorsi il portale Pipol Gossip aveva ipotizzato una riunione speciale tra i vertici Mediaset per decidere un possibile addio dell'opinionista Enrico Papi da L'Isola dei Famosi.

Stando invece a un retroscena fornito nelle scorse ore dal settimanale Panorama, la situazione sarebbe completamente diversa da quanto era trapelato nei giorni scorsi: "L'ipotesi di rimuovere l'opinionista non è mai stata presa in considerazione". Tuttavia, sempre secondo la stessa fonte, Enrico Papi sarebbe stato richiamato dai vertici Mediaset: "C'è stato un faccia a faccia con la produzione, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata".

I motivi delle indiscrezioni sui presunti dissapori fra Papi e Blasi

Alcuni giorni dopo la prima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda il 16 aprile, TvBlog aveva riportato che Ilary Blasi avrebbe chiesto agli autori del reality show di "rimettere in carreggiata" Enrico Papi.

Durante la seconda puntata del 24 aprile, poi, a un certo punto Papi aveva "strappato" dalle mani di Ilary Blasi la busta contente il verdetto del primo naufrago eliminato.

Inoltre gli autori in più occasioni durante la puntata avrebbero chiesto al 57enne di evitare di intervenire in ogni dinamica.

Enrico Papi non ha fatto gli auguri in pubblico a Ilary Blasi per il suo compleanno

Il presunto "gelo" tra Enrico Papi e Ilary Blasi è stato evidenziato da qualche commentatore social anche in occasione del compleanno della conduttrice romana: nei giorni scorsi Ilary ha festeggiato 42 anni a Marrakech con il suo compagno Bastian Muller.

Durante i festeggiamenti era presente anche Nicola Savino, l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi: i due hanno postato delle stories insieme, mentre ridevano e trascorrevano dei momenti di relax.

Tra gli auguri ricevuti in pubblico sui social da Ilary Blasi non figurano quelli di Enrico Papi: motivo per cui non sono mancate ulteriori voci di presunte frizioni tra i due. Ovviamente questo non prova nulla: non è infatti escluso che il 57enne abbia deciso di fare il suo personale augurio in privato alla conduttrice romana.