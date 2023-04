Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono sbarcati in Honduras per l'Isola dei Famosi e giocano in coppia. Mercoledì 26 aprile, i due naufraghi hanno avuto un battibecco: tutto è iniziato da Simone che ha confidato di essersi sentito solo nel momento del bisogno. Il giornalista anziché rassicurare il compagno lo ha esortato a trovare una persona più comprensiva se pensa che lui non lo sia abbastanza.

Lo sfogo di Simone

In Honduras la pazienza dei concorrenti è messa a dura prova. Lo sa benissimo Simone Antolini che ha avuto un momento di sconforto e ha insinuato che Alessandro Cecchi Paone non gli sia stato abbastanza vicino: "Ho bisogno di avere una persona che mi capisca, ma ad oggi non ne vedo una".

Il diretto interessato ha riferito che il momento "no" è stato causato dalle condizioni estreme che si vivono all'Isola dei Famosi.

Parlando con il compagno, Simone ha aggiunto di non avere ricevuto le giuste rassicurazioni da Cecchi Paone.

"Se io non sono capace, trova qualcuno che lo sia"

Simone e Alessandro vivono la prima crisi sull'#Isola pic.twitter.com/iWvZ8KtixW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2023

La reazione di Alessandro

Lo sfogo di Simone ha mandato su tutte le furie Alessandro Cecchi Paone. Quest'ultimo anziché rassicurare il compagno lo ha redarguito: "Allora trovatene un altro". Il giornalista ha fatto notare di non avere mai avuto un cambio di atteggiamento nei confronti del fidanzato.

Dunque, non riesce a capire il motivo dello sfogo di Simone. Inoltre ha ribadito che nel momento in cui il naufrago crede di non ricevere il giusto supporto, è giusto che trovi un uomo più adatto a lui.

Per dovere di cronaca va detto che in un secondo momento, la situazione fra i due è rientrata: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono anche scambiati un bacio davanti alle telecamere.

In occasione dello sbarco in Honduras, la coppia ha festeggiato il primo anniversario.

Il commento di alcuni utenti del web

Il botta e risposta della coppia non è passato inosservato sui social. In particolare, su Twitter alcuni utenti hanno commento l'accaduto e un utente ha chiosato: "Finto vittimismo perché sono al televoto".

Un altro utente ha sostenuto che Cecchi Paone si sia comportato male nei confronti del fidanzato. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha consigliato a Simone di proseguire l'esperienza al reality show in solitaria. Un utente invece ha affermato: "Perché la coppia andrà avanti? Lui è piccolo e piccolo e pieno e sta con Cecchi Paone per ovvi motivi".

Non tutti i telespettatori hanno creduto allo sfogo di Simone Antolini, poiché la coppia è finita al televoto nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Questa settimana sono a rischio eliminazione: Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e la coppia formata da Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone. Il concorrente eliminato finirà su Playa Sant'Elena dove si trova Marco Predolin.