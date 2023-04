Alessandro Cecchi Paone risulta, come sempre, un personaggio che vive a pieno i Reality Show cui partecipa ed è un veterano dell'Isola dei Famosi. Il divulgatore scientifico è spesso protagonista di discussioni e battibecchi e, dopo poco più di una settimana in Honduras, ha già avuto una lite con Nathaly Caldonazzo. Non è finita qui, perché il 61enne ha avuto un battibecco anche con Simone Antolini, il suo fidanzato 23enne con cui ha da festeggiato il primo anniversario proprio sull'isola.

Il programma targato Mediaset riesce a mettere a dura prova chiunque e le liti sono quasi all'ordine del giorno.

Complice la fame che avanza, le privazioni continue e le dinamiche del gioco, anche questa edizione si sta rivelando ricca di scontri.

Il momento di sconforto di Simone Antolini

Scendendo nei particolari, Simone Antolini ha vissuto un momento di scoramento e, come è stato documentato dalle telecamere, ha tentato di cercare conforto nel fidanzato, Alessandro Cecchi Paone. Solo che la reazione del divulgatore scientifico non è stata quella che il giovane 23enne si attendeva. Simone ha immediatamente compreso un certo distacco da parte di Alessandro e ha esternato il proprio malessere affermando che avrebbe necessità di qualcuno che lo capisca e lo faccia parlare quando vive situazioni pesanti, aggiungendo: "Oggi non lo trovo".

Non si è fatta attendere la replica infastidita di Cecchi Paone, che ha invitanto Simone a trovarsi un altro fidanzato: "L'hai detto tu che non ti sto vicino e non ti capisco", aggiungendo: "Io sono sempre lo stesso, sei tu che sei fuori fase".

Antolini ha, in seguito, parlato davanti alle telecamere del programma, spiegando di aver avuto un crollo.

Si è trattata, a tutti gli effetti, della prima discussione in Honduras per la coppia. Successivamente, però, il divulgatore scientifico ed il compagno hanno fatto pace con un bacio ripreso dalle telecamere.

La lite fra Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Alessandro Cecchi Paone si era già reso protagonista di un battibecco con Nathaly Caldonazzo.

Tutto era iniziato quando il giornalista aveva invitato i compagni d'avventura a dormire lontani dalle rocce per evitare i serpenti, uno dei quali aveva già spaventato Corinne Clery. Immediatamente l'ex ballerina del Bagaglino aveva esternato le proprie perplessità scatenando la reazione del divulgatore scientifico: "Vattene pescivendola vai", aveva commentato Cecchi Paone con veemenza, consigliando a Corinne Clery di affidarsi a lui per riuscire a dormire. Parole che non erano state apprezzate dalla showgirl che non ha accettato l'epiteto 'pescivendola': "Ma come ti permetti a dirmi queste cose?", aggiungendo che il giornalista prova un odio verso le donne.