Ci sarà La sposa 2 su Rai 1? È questa la domanda che si pongono i fan della serie tv con Serena Rossi, che in queste settimane hanno avuto modo di rivedere le puntate della prima stagione in replica sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Peccato che le notizie legate al futuro di questa fiction non siano positive: i vertici della tv di Stato non hanno messo in cantiere la produzione di un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.

L'appuntamento con La sposa registra buoni ascolti anche in replica su Rai 1

L'appuntamento con La sposa sta tenendo compagnia al pubblico della domenica sera di Rai 1: sono più di due milioni e mezzo gli spettatori che hanno scelto di rivedere le puntate della Serie TV con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

Un ascolto decisamente positivo per la fiction, che anche in replica sta dimostrando di essere particolarmente apprezzata dal pubblico della televisione di Stato.

Numeri che in queste settimane hanno permesso alla serie di avere la meglio nella gara ascolti del prime time, battendo anche la messa in onda de Lo show dei record, il varietà di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

La verità sul futuro de La sposa 2 con Serena Rossi

Quale sarà il futuro de La sposa? Dopo la riproposizione delle puntate della prima stagione, ce ne sarà una seconda?

È questa la domanda che iniziano a porsi gli spettatori della serie, dato che questa settimana andrà in onda la terza e ultima puntata della prima stagione.

Ebbene pare che non ci sia un seguito per La sposa.

Sebbene in passato si sia vociferato di un possibile ritorno in onda della serie con le puntate inedite della seconda stagione, alla fine non sarà così.

La Rai cancella la seconda stagione de La sposa 2

L'appuntamento con La sposa 2 risulta cancellato dalla programmazione della rete ammiraglia: la fiction non tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024.

Non ci sarà un seguito per la serie con Serena Rossi, complici gli impegni che l'attrice napoletana ha già preso con altri produzioni televisive che la vedranno protagonista sul piccolo schermo.

Al momento l'attrice si prepara a tornare sul set della terza stagione di Mina Settembre, la serie poliziesca che nel corso degli ultimi anni le ha permesso di ottenere un grande successo in prime time.

Complici gli ottimi ascolti registrati in queste stagioni, con una media di quasi cinque milioni di spettatori in prime time, la Rai ha scelto di puntare su questa serie, che tornerà in onda probabilmente nei primi mesi del 2024 sempre sulla rete ammiraglia.