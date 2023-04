L'Isola dei Famosi è entrato immediatamente nel vivo del gioco e nel Reality Show condotto da Ilary Blasi si sono insediate ben presto le polemiche e le strategie. Durante il primo daytime, trasmesso il 18 aprile da Canale 5, i naufraghi hanno iniziato le prime schermaglie dialettiche. Il primo ad accendere la miccia è stato senza dubbio Marco Predolin, che non ha mandato affatto giù la prima nomination inflittagli dai suoi compagni di avventura.

Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto e la reazione avuta dall'ex conduttore nei confronti degli altri naufraghi presenti sull'Isola.

L'Isola: Predolin reagisce male alla nomination

Nel corso del daytime andato in onda su Canale 5 i telespettatori hanno potuto assistere allo sfogo di Marco Predolin nei confronti degli altri concorrenti del reality show. I concorrenti sono stati divisi in tre tribù e dovranno fare di tutto per sopravvivere, sfidandosi e cercando di convivere.

La prima puntata ha visto Predolin aver ottenuto più voti di tutti ed essere nominato per l'eliminazione, mentre Simone Antolini ha ottenuto il ruolo di leader mettendosi, insieme alla sua tribù, al riparo delle nomination grazie all'immunità acquisita.

L'ex presentatore in un colloquio con Cristina Scuccia ha palesato tutta la sua delusione e il suo risentimento per l'atteggiamento dei suo colleghi, a detta sua falsi e strateghi sin dal primo giorno che si sono salutati.

Le perplessità di Predolin derivano sostanzialmente dall'aver notato che i naufraghi, senza conoscersi minimamente, avevano familiarizzato in maniera eccessiva fin da subito.

L'Isola: il colloquio tra Cristina e Marco

Marco Predolin ha esternato i suoi pensieri all'ex suora Cristina Scuccia, che lo ha ascoltato volentieri e con particolare attenzione.

L'ex conduttore ha notato, chiaramente da suo punto di vista, troppi baci e abbracci ingiustificati per essere nemmeno al primo giorno di avventura. Cristina ha tenuto subito a precisare al suo interlocutore che lei non è stata tra quelli che lo hanno votato e gli ha chiesto se fosse rimasto male per la nomination subita. La risposta è stata molto secca e netta: 'Non voglio sapere chi mi ha nominato, mi da fastidio che tutti fanno baci e abbracci, sono tutti finti', sono state queste le parole attraverso le quali Predolin ha cercato di fa capire a Cristina il suo punto di vista per evitare fraintendimenti.

Il concorrente ha poi concluso la conversazione in maniera lapidaria ma anche piuttosto sarcastica e irriverente: "Ora vai dalle chicas e digli che Dio perdona, Predolin no". Adesso non resta che assistere alle prossime messe in onda da parte di Canale 5 per capire come evolverà la situazione.