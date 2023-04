Luca Onestini è intervenuto a Casa Chi e tra i vari argomenti affrontati ha detto anche cosa pensa della vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7. Stando al punto di vista dell'ex concorrente, la modella triestina avrebbe messo in atto la strategia della ragazza "sedotta e abbandonata". Lui invece ha detto di non avere mai tifato contro nessuno, ma sperava che a vincere fosse qualche suo amico.

Le dichiarazioni di Onestini

Nell'ultimo periodo di convivenza forzata tra Luca e Nikita sembrava essere tornato il sereno, al punto che la modella aveva pensato che tra i due ci potesse essere un futuro lontano dai riflettori.

Onestini ha precisato di avere accantonato i dissapori con Nikita solo perché nell'ultima fase del gioco i suoi amici erano stati tutti eliminati, quindi non voleva che vivesse le ultime settimane nella casa in "isolamento". In merito alla vittoria della modella, Luca ha precisato di non avere mai fatto il tifo contro nessuno, ma al tempo stesso non pensava che trionfasse: "Non facevo il tifo per lei". Secondo il suo punto di vista, l'ex coinquilina ha trionfato nel Reality Show solo perché ha messo in atto la strategia della ragazza "sedotta e abbandonata". A tal proposito l'ex gieffino ha lanciato un appello ai prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 8: "Avete già un copione per la prossima edizione".

Prima di concludere il capitolo relativo a Nikita Pelizon, Luca Onestini ha riferito che secondo lui la modella sta continuando a seguire una strategia: "A me è sembrato tutto esagerato, ma ognuno fa le proprie scelte. Che si goda la vita".

Successivamente Sophie Codegoni ha chiesto all'ex gieffino come vanno le cose con la sua ex Ivana Mrazova.

Il diretto interessato ha affermato che rivederla all'interno della casa di Cinecittà è stata un'emozione fortissima. Poi ha fornito alcuni dettagli su cosa sta accedendo dopo il Grande Fratello Vip 7: "Ci siamo sentiti, è stato bello, però per il resto nella mia vita privata vorrei godermi la privacy". Nel dettaglio, Onestini ha rivelato che lui e Ivana stanno affrontando la situazione con calma senza voler rendere conto ai fan della coppia.

Nikita Pelizon: le ultime dichiarazioni su Luca

Dopo avere vinto il Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale Chi. Tra i vari argomenti trattati, la modella è tornata a parlare di Luca Onestini: "Gli stavo interessando ma non vedevo limpidezza". Stando al suo punto di vista, non è lei che si è fatta dei film ma è Luca che ha sempre avuto un atteggiamento fraintendibile.

Infine Nikita ha detto che non vuole più sentire o vedere Onestini per via di alcuni dichiarazioni rilasciate dall'ex gieffino.