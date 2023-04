Le anticipazioni sulla terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2 rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena clamoroso legato alla figlia di Emma.

La giovane Diana si ritroverà nei guai in seguito al caso di un omicidio: gli indizi raccolti e le prove fornite durante le indagini sembreranno ricondurre proprio alla figlia dell'insegnante di danza, interpretata dall'attrice Anna Valle.

Cambio programmazione per Luce dei tuoi occhi 2: anticipata la terza puntata su Canale 5

L'appuntamento con la serie tv Luce dei tuoi occhi 2 è confermato nel palinsesto della prossima settimana, seppur con un cambio programmazione.

La terza puntata di questa seconda stagione non andrà in onda di mercoledì così come è accaduto fino a questo momento.

La serie, eccezionalmente per la prossima settimana, anticiperà il suo giorno di messa in onda e verrà trasmessa martedì 25 aprile, come sempre in prime time su Canale 5 subito dopo la puntata di Striscia la notizia condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Una scelta dettata dal fatto che mercoledì 26 aprile, in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, andrà in onda la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter [VIDEO].

La figlia di Emma finisce nei guai: anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 del 25 aprile

I colpi di scena non mancheranno neppure in questo terzo appuntamento con la Serie TV che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Le anticipazioni su Luce dei tuoi occhi 2 del 25 aprile rivelano che nel luogo dove sembra ci sia stato un omicidio, Emma troverà per caso dei braccialetti che appartengono a Diana.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Miranda si lascerà andare a una scenata nei confronti della giovane figlia di Emma.

La donna, equivocando il contenuto di un bigliettino, accuserà la figlia di Emma di essere coinvolta in questo delitto.

Diana nei guai per le indagini della polizia: anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2 terza puntata

Un'accusa decisamente grave, che metterà la ragazza in una posizione spiacevole e difficile da gestire.

Le anticipazioni della terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda martedì 25 aprile in prima serata su Canale 5, però rivelano che ben presto anche le indagini della polizia si concentreranno su Diana.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Diana è realmente coinvolta in questo omicidio oppure si tratta di un errore? Emma continuerà a lottare per arrivare a scoprire come sono andate davvero le cose.