Terminato il Grande Fratello Vip 7 alcuni concorrenti continuano ad essere al centro del Gossip, come Oriana Marzoli. La 31enne venezuelana ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio in cui ha affrontato diversi temi, dalla relazione intrapresa con Daniele Dal Moro ai suoi progetti di lavoro per il futuro.

Le dichiarazioni di Marzoli

Oriana Marzoli non ha vinto il GFVip, ma nel reality show è riuscita a trovare l'amore con Daniele Dal Moro.

Uscita dalla casa di Cinecittà, la 31enne si è concesso un week end romantico a Roma, poi è andata a Milano per rivedere i suoi amici "Spartani" e successivamente si è recata a Verona, città d'origine del suo fidanzato.

Da lunedì 24 aprile l'influencer andrà a Madrid e Daniele ha promesso che la raggiungerà presto per conoscere la sua mamma, gli amici e il cagnolino Cocco.

Oriana ha detto di essere felice al fianco dell'imprenditore veneto: "Con Daniele sto molto bene, mi trasmette la calma di cui ogni tanto ho bisogno".

Marzoli non ha nascosto che talvolta ci sia qualche battibecco tra i due, ma ritiene che sia normale scambiare opinioni in una relazione sentimentale.

Oriana e Daniele verso Temptation island?

Nell'intervista Oriana Marzoli ha commentato le voci di una possibile partecipazione della coppia a Temptation island. A tal proposito ha spiegato che le sembra prematura, visto che entrambi hanno da poco terminato l'esperienza al Grande fratello vip 7.

Al tempo stesso, la 31enne ha riferito che se dovesse esserci una proposta ci penserebbe insieme al suo fidanzato: "Chi lo sa, non mi precludo nulla".

Oriana ha poi aggiunto che vorrebbe continuare a lavorare in televisione e magari le piacerebbe farlo in Italia, in modo da restare più tempo possibile anche con Dal Moro.

Nel frattempo, a proposito di progetti professionali, nei giorni scorsi Oriana Marzoli aveva annunciato di voler lanciare una linea di costumi.

Oriana Marzoli: ecco cosa pensa dei 'Donnalisi'

Tra i vari argomenti affrontati nel corso dell'intervista da parte di Oriana Marzoli c'è stato spazio anche per un commento sui "Donnalisi" (nome con cui i fan chiamano la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi).

In particolare l'ex gieffina ha affermato: "Non ho interesse verso la loro storia", aggiungendo di non voler giudicare nessuno, infine ha augurato tanta felicità ad entrambi.