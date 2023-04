Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset dell'estate 2023 rivelano che ci sarà spazio per il debutto di una nuova Serie TV importata dalla Turchia, dal titolo La ragazza e l'ufficiale (Kurt Seyit ve Şura), che andrà in onda in prima serata e vedrà protagonista anche Demet Ozdemir.

Spazio al ritorno di Temptation Island [VIDEO], mentre non sono previste nuove serie con protagonista Can Yaman, ne tanto meno ci saranno le repliche delle sue fiction già trasmesse in passato sulle reti Mediaset.

La ragazza e l'ufficiale in prime time: anticipazioni palinsesti Mediaset estate

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per l'estate 2023 rivelano che debutterà una nuova serie tv turca dal titolo La ragazza e l'ufficiale, la quale vede protagonisti due attori ben noti al pubblico televisivo italiano.

La prima è Demet Ozdemir, nota per la sua partecipazione a DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman, e il secondo è Kıvanç Tatlıtuğ, l'attore che ha vestito i panni di Cesur nella soap Brave and Beautiful.

In prime time, inoltre, ci sarà spazio anche per il ritorno di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi e condotto con da Filippo Bisciglia.

Torna Temptation Island, Can Yaman assente: programmazione estate 2023

Dopo un anno di assenza si riapriranno le porte del villaggio delle tentazioni: la messa in onda del reality show è fissata di lunedì sera, subito dopo la finale de L'isola dei famosi, a partire da metà giugno.

Can Yaman, invece, risulta assente dai palinsesti Mediaset dell'estate 2023: i fan avevano sperato di poter assistere alle repliche delle sue soap turche o alla riproposizione della fiction Viola come il mare, ma così non sarà.

Al momento la programmazione dei mesi estivi di Canale 5 non prevede la presenza del divo turco che ha stregato e conquistato il pubblico di Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, il daytime dei palinsesti estivi Mediaset ci sarà spazio per la messa in onda dei nuovi episodi di Beautiful e Terra amara, in onda rispettivamente alle 13:40 e alle 14:10 circa.

Proseguono Terra amara e Un altro domani: palinsesti Mediaset estate

Confermato anche l'appuntamento con Un altro domani, la soap spagnola che ha debuttato lo scorso anno in daytime e quest'anno trasmessa nel palinsesto feriale di Canale 5 con episodi di brevissima durata.

Nel preserale, invece, terminata l'attuale stagione di Avanti un altro, ci sarà spazio per il ritorno di Caduta Libera, di cui saranno trasmesse le repliche delle passate stagioni, in attesa delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione televisiva autunnale 2023.