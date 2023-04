Pierpaolo Pretelli è finito al centro del Gossip per un episodio che è non passato inosservato all'occhio sempre vigile del web. Giovedì 20 aprile, sui social ha iniziato infatti a circolare un video in cui si vede il modello pugliese in discoteca intento a ballare a distanza ravvicinata con una ragazza.

Poco dopo la compagna Giulia Salemi ha postato su Instagram una stories criptica ma non è chiaro se sia riferita al suo fidanzato o ad alcuni fan invadenti.

Il gesto che ha visto protagonista Pretelli

Giulia Salemi in questi giorni si trova in America al Coachella, il noto festival musicale che si svolge in California.

Pierpaolo Pretelli, in assenza della sua fidanzata, ha deciso di trascorrere una serata in discoteca presso l'Armani/Privé club di Milano.

Tra i vari video della serata, sui social ne è apparso uno in cui Pierpaolo è stato avvistato mentre balla a distanza ravvicinata con una ragazza. In realtà, nella clip finita al centro delle polemiche c'è anche un altro ragazzo: quindi non è escluso che si tratti di una semplice amica di Pierpaolo, oppure di un fraintendimento.

La reazione di Giulia Salemi

Al momento non è chiaro chi sia la ragazza coinvolta nel video con Pierpaolo Pretelli. Poco dopo la clip che ha visto che come protagonista il modello pugliese, Giulia Salemi ha postato su Instagram una stories: "L'unica cosa tossica di cui hai bisogno nella tua vita è il botox.

Lascia stare tutto il resto".

Non è dato sapere a chi sia rivolta la frecciatina pubblicata dall'influencer italo-persiana. Tuttavia, secondo alcuni utenti del web Salemi potrebbe essersi rivolta al suo attuale fidanzato. Secondo altri invece, Giulia avrebbe perso le staffe con la persona che ha postato il video riguardante Pretelli.

Di recente, la stessa influencer su Twitter ha messo dei like ad alcuni commenti in cui veniva sottolineata l'invadenza di alcuni fan.

Prelemi: cosa pensano alcuni fan della coppia

Il video che ha visto protagonista Pierpaolo Pretelli ha allarmato i fan della coppia. Su Twitter, moltissimi utenti hanno manifestato preoccupazione per una nuova possibili crisi fra il modello e Giulia Salemi.

Un altro utente invece, ha minimizzato l'accaduto visto che si tratta di un video molto breve. Tra i vari commenti, non sono mancati quelli dei detrattori della coppia.

I sostenitori dei "Prelemi" per un momento hanno pensato nuovamente ad una spaccatura della coppia, anche durante il Grande Fratello Vip 7 Giulia Salemi aveva annunciato un momento di crisi con Pierpaolo Pretelli. Grazie all'aiuto di Alfonso Signorini, però, la situazione era immediatamente rientrata.