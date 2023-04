Silvia Toffanin pronta per le nozze con Pier Silvio Berlusconi? È questo l'ultimo clamoroso retroscena che emerge su una delle coppie più seguite dello showbiz italiano.

Da un po' di tempo si vocifera che il vice presidente Mediaset possa convolare a nozze con la compagna dei suoi figli e, stando alle ultimissime indiscrezioni, sembra che il sogno possa diventare ben presto realtà.

Retroscena su Pier Silvio Berlusconi e Toffanin: arriva il fatidico sì?

Nel dettaglio, la love story tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi prosegue a gonfie vele e, in queste ultime ore, si è tornato a parlare della possibilità di vederli convolare a nozze insieme.

È il settimanale Diva e donna a lanciare il retroscena sulla coppia: sembra che il vice presidente Mediaset abbia promesso a suo papà Silvio che presto ci possa essere il suo fatidico sì con la conduttrice.

Un periodo non facile per i figli di Silvio Berlusconi che, dai primi di aprile, si trova ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano: il suo quadro clinico, però, sarebbe in netto e costante miglioramento e ciò avrebbe fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi cari.

'Pier Silvio pronto al grande passo con Toffanin', il retroscena sulle nozze

"Mentre Berlusconi lotta contro la malattia, Pier Silvio è pronto al grande passo con Toffanin", scrive il settimanale che dà così quasi per scontate le nozze in arrivo tra i due.

"Sposa Silvia: l'ha promesso a papà Silvio", ribadisce ancora il settimanale, confermando di fatto il possibile matrimonio per la coppia Toffanin-Berlusconi.

In attesa di scoprire se i due diretti interessati romperanno il silenzio sul possibile matrimonio in arrivo, Silvia Toffanin sta per portare a termine l'ennesima stagione al timone di Verissimo.

Bene gli ascolti di Verissimo su Canale 5

Il talk show del fine settimana di Canale 5 anche in questa stagione televisiva ha ottenuto ottimi risultati dal punto di vista auditel, conquistando una media di spettatori che supera la soglia dei due milioni e mezzo a puntata, pari a uno share che oscilla tra il 23 e il 25%.

Numeri decisamente importanti per la trasmissione di Silvia Toffanin, che ancora una volta si conferma come una delle più seguite in daytime, in grado di battere nettamente la concorrenza sia al sabato che alla domenica pomeriggio.

L'accoppiata composta da Terra amara e Verissimo sta permettendo alla rete ammiraglia del Biscione di avere la meglio dal punto di vista auditel, lasciando la concorrenza della Rai a 5-6 punti percentuali di distacco, tali da garantire il predominio Mediaset nella fascia pomeridiana.