Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily ideata da Bea Schmidt, per ciò che concerne gli episodi dal 17 al 23 aprile, evidenziano che Judith verrà a conoscenza che Shirin lavora anche come cameriera oltre a operare nel centro estetico, nel frattempo Josie avrà un incidente nella foresta. Ariane, nel mentre, affermerà che Cornelia voleva farla abortire spingendola giù dalle scale, così Robert prenderà le distanze dall'ex partner. Yvonne, intanto, verserà dell'alcol nel drink di Christoph, ma quest'ultimo se ne accorgerà e deciderà di lasciarla subito.

Henning, infine, sospetterà che i suoi genitori siano diventati troppo invadenti in merito alla sua storia con Shirin, quindi il sommelier inviterà la fidanzata a trascorrere assieme una serata romantica.

Josie avrà un incidente nella foresta

I genitori di Henning si renderanno conto di aver equivocato in merito al fidanzamento del figlio e, di conseguenza, riusciranno facilmente a chiarirsi con Shirin. Judith, al contempo, scoprirà che Ceylan lavora, oltre al centro di bellezza, anche come cameriera, così Heinrich deciderà di parlare chiaro all'inserviente.

Josie scegliere di fare un po' di sport nella foresta per distogliere l'attenzione dal suo amore poco fortunato, ma vedrà per caso Paul e Constanze assieme, così cercherà di nascondersi prontamente e avrà un piccolo incidente.

A seguito della caduta di Ariane dalle scale, Robert tirerà un sospiro di sollievo apprendendo che il suo bimbo sta bene. Kalenberg, però, coglierà la palla al balzo per screditare Lia, accusando quest'ultima di averla spinta giù dalle scale, così il giovane albergatore prenderà le distanze dalla madre di Benni.

Vanessa, a causa della lite di quartiere, piangerà la perdita della casa dei suoi sogni, quindi Rosalie penserà di poter acquistare tale abitazione pro forma in modo da poterla rivendere alla schermitrice, ma Alfons non la vedrà come una buona idea.

Shirin rifiuterà di uscire per una serata romantica con Henning

Paul si accorgerà dell'incidente di Josie, quindi da un lato il direttore amministrativo del lussuoso hotel si precipiterà ad aiutare l'aspirante cuoca mentre dall'altro lato Constanze romperà accidentalmente gli occhiali della stessa.

Lindbergh, inoltre, interromperà il viaggio con l'avvocatessa per accompagnare a casa Josie, sebbene Erik inizialmente crederà che sia meglio che la giovane Klee stia lontana da Paul.

Il dark man, però, farà in tempo a ricredersi quando ascolterà le parole del ragazzo.

Werner e Christoph, poco dopo, saranno alla ricerca di denaro per acquistare il video dove Kalenberg è accusata, difatti l'anziano Saalfeld ha finto di chiedere al figlio di rilevare le azioni da lui. Notando la titubanza di Robert a riguardo, Ariane gli offrirà il suo aiuto ma a una condizione.

Yvonne non rinuncerà alle proprie ambizioni nei confronti di Christoph, così verserà dell'alcol nel drink dell'uomo. Peccato che il padre di Tim se ne accorgerà e la lascerà subito.

La signora Klee non demorderà e andrà a trovare Saalfeld nel suo ufficio, luogo dove Lia ascolterà un infido dialogo tra i due.

Shirin eviterà di dire a Henning che il padre di quest'ultimo vorrebbe che si separassero e, al contempo, chiederà a Max un consiglio su come agire a riguardo.

A seguito di svariate riflessioni, l'estetista prenderà una decisione definitiva.

Nonostante le perplessità di Werner, Christoph accetterà l'accordo con Yvonne, ma quest'ultima non avrà notizie dell'uomo il giorno seguente.

Ariane, intanto, aspetterà Robert all'altare in quanto l'uomo avrà scordato le fedi nuziali, ma fortunatamente l'albergatore si paleserà all'ultimo minuto.

Erik, su richiesta di Josie, non dirà a Paul cosa prova la ragazza nei suoi confronti. Lindergh, però, non si arrenderà e chiederà nuovamente a Vogt notizie in merito, così il dark man dirà all'ex fitness trainer una bugia bianca.

Henning, infine, inizierà a nutrire dei sospetti circa l'invadenza messa in campo dai suoi genitori nei riguardi della sua storia con Shirin, quindi inviterà l'inserviente a una serata romantica ma la ragazza rifiuterà l'appuntamento.