Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 nonché in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera tedesca creata da Bea Schmidt, in merito agli episodi da lunedì 1 a domenica 7 maggio, raccontano che Josie, a seguito della bugia detta, sarà costretta ad accettare la proposta di Paul di trascorrere una serata di coppia assieme a Gerry e Constanze. Robert inizierà a dubitare che Ariane sia davvero incinta, nel frattempo la dark lady confesserà a Erik di aver inscenato la gravidanza. André, infine, coglierà al volo il suggerimento di Hildegard e penserà di indottrinare Josie a diventare una sommelier del cioccolato, mentre Robert andrà assieme a Werner dal notaio per restituire le quote dell'hotel al genitore.

Robert comincerà ad avere qualche dubbio in merito alla gravidanza di Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, per ciò che concerne gli episodi che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 1 a domenica 7 maggio, evidenziano che la menzogna detta in precedenza da Josie costringerà la stessa ad accettare la proposta di Paul di trascorrere una serata di coppia in compagnia di Gerry e Constanze.

Robert, conscio di tutte le bugie che gli ha detto Ariane, comincerà a dubitare che anche la gravidanza della dark lady sia falsa.

Cornelia, intanto, spingerà l'ex fidanzato a fare un passo verso Kalenberg, nel frattempo quest'ultima cadrà rovinosamente dalle scale.

Ariane, successivamente, penserà bene di svelare i suoi stratagemmi a Erik.

La diabolica donna, infatti, confesserà al dark man di aver inscenato lo stato interessante al fine di vendicarsi delle quote del Fürstenhof che Robert ha ceduto a Christoph.

Il fratello di Florian, però, non le crederà, quindi Kalenberg gli dirà di averlo sempre amato e per dimostrarglielo lo difenderà a spada tratta dinanzi agli altri azionisti.

Gerry uscirà con Merle

Nel bel mezzo della serata di coppia, Gerry se ne uscirà d'improvviso con una finta dichiarazione d'amore per Josie ma segretamente indirizzata a Shirin.

La giovane Klee e il golfista finiranno per confidarsi reciprocamente le proprie paturnie amorose, ma poco dopo Richter s'imbatterà nella nuova arrivata Merle, scappata dal suo cavallo, e le offrirà prontamente il suo aiuto.

Hildegard consiglierà ad André di addestrare Josie a divenire una sommelier del cioccolato, col cuoco che grazie ai finanziamenti dell'hotel potrebbe permettere alla sua assistente di continuare le lezioni a Siviglia da uno chef con tre stelle Michelin.

Robert, nel mentre, si recherà dal notaio assieme al padre per restituirgli le quote del lussuoso hotel, appuntamento che Erik cercherà di ostacolare con lo scopo di tornare assieme all'ex Ariane.

Gerry, al fine di far rilassare Merle, porterà la ragazza a fare un'escursione alpina, così la new entry inizierà ad interessarsi genuinamente al giovane Richter. Peccato, però, che il fratello di Max appena ne avrà l'occasione presenterà Merle a qualcuno, deludendo non poco la nuova arrivata.

Josie, grazie all'opportunità datale da Konopka, cercherà di riconoscere le fave di cacao in base al gusto a occhi chiusi, ma una volta che li riaprirà si troverà davanti Paul.