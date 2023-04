Ci saranno grandi colpi di scena nel finale di sempre di Terra Amara, la soap opera della fascia pomeridiana di Canale 5 in grado di appassionare ogni giorno quasi tre milioni di spettatori.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora una volta le vicende di Zuleyha, la quale proverà a dare l'ennesima svolta alla sua vita e lo farà grazie ad Hakan, l'uomo che riuscirà a far breccia nel suo cuore.

Eppure la loro storia d'amore avrà vita breve: l'ennesimo lutto si abbatterà sulla vita della donna, che si ritroverà ancora una volta sola.

Come finisce la soap opera Terra Amara su Canale 5

Le anticipazioni sul finale di sempre di Terra Amara rivelano che Zuleyha proverà a dare una svolta importante alla sua vita e lo farà grazie alla presenza di Hakan.

L'imprenditore arriverà nel corso della quarta stagione e, dopo un avvicinamento difficile con la donna, riuscirà a conquistarla e a far breccia nel suo cuore.

Nascerà così una nuova storia d'amore che porterà Zuleyha a essere nuovamente felice dopo un periodo di grande difficoltà, legato alla fine della sua storia d'amore con Yilmaz e poi quella con Demir (entrambi passati a miglior vita).

Hakan muore tra le braccia di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara finale

Tuttavia, proprio nel momento in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto e la donna si convincerà del fatto che per lei sia arrivata la svolta finale, ci sarà l'ennesima sciagura da affrontare.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Terra Amara rivelano che Betul si presenterà in casa della donna con lo scopo ben preciso di mettere la parola fine alla sua vita.

Tuttavia, nel momento in cui si svolgerà questo scontro a fuoco, Hakan deciderà di intromettersi e per salvare la vita della sua amata Zuleyha finirà per beccarsi il colpo di pistola, che si rivelerà fatale.

Una scena a dir poco straziante, dato che Zuleyha si ritroverà tra le mani il corpo senza vita del suo amato e non potrà fare altro che constatare il suo decesso.

'L'amore mi ha solo fatto del male', Zuleyha disperata nel finale della soap Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che per Hakan sarà inutile anche la corsa in ospedale: i medici non potranno fare altro che constatare la morte.

Un grande choc per Zuleyha che perderà l'amore della sua vita. "L'amore mi ha solo fatto del male", si lamenterà in lacrime Zuleyha in una delle scene che andranno a comporre il finale di sempre della soap opera turca in onda con successo su Canale 5.