Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Saniye potrebbe uccidere un uomo, precisamente un operaio che lavora nella fattoria della famiglia Yaman. Questa persona, che si chiama Cumali, sarà stranamente troppo vicino alla piccola Üzüm e questa cosa non piacerà a Saniye. All'ennesima vicinanza la donna perderà il controllo e colpirà l'uomo alla testa, facendogli perdere i sensi, ma solo dopo Üzüm affermerà che l'uomo in realtà è il suo padre biologico.

Saniye vorrebbe licenziare Cumali

Saniye non passerà un bel periodo e sarà molto nervosa.

Questo atteggiamento nascerà dopo aver saputo che Cumali, un lavoratore della fattoria Yaman assunto proprio da Gaffur, molto spesso incontra la piccola Üzüm. Ha sempre mostrato un certo interesse per la piccola, che ovviamente non è passato inosservato agli occhi della donna.

Quest'ultima avrà un'importante conversazione con Züleyha, in cui le chiederà il permesso di licenziare Cumali e mandarlo via dalla tenuta, in quanto non le piace l'atteggiamento e la strana vicinanza che ha nei confronti di Üzüm. Quando la donna proverà a mandarlo via, però, succederà un imprevisto.

Saniye colpisce Cumali alla testaa

Saniye, ormai nuova caposquadra, sarà intenta a licenziarlo, ma Cumali improvvisamente si sentirà male e le implorerà di non esonerarlo dal lavoro.

Saniye farà un passo indietro e non lo manderà via, ma l'uomo continuerà a stare accanto alla bambina, addirittura le accarezzerà il viso.

Saniye andrà su tutte le furie, prenderà un bastone e colpirà Cumali alla testa, lasciandolo a terra privo di sensi. La donna rimarrà scioccata da ciò che ha fatto, anche perché potrebbe averlo ucciso.

Inizierà a piangere e abbraccerà a sé Üzüm, anche perché sarà tremendamente spaventata.

La rivelazione di Üzüm

Tutti gli operai giungeranno nel luogo dell'accaduto e chiederanno a Saniye cosa sia successo, ma la donna sarà talmente scioccata che non riuscirà a proferire parola. Intanto Cumali sembrerà che non respiri più, sarà veramente morto?

Anche Züleyha e Demir correranno in soccorso dell'uomo e si preoccuperanno per le sue condizioni di salute. Nel parapiglia Üzüm farà una confessione sconvolgente: Cumali è il suo padre biologico. Saniye e Gaffur rimarranno scioccati dalla cosa e non riusciranno a capire come la piccola sia a conoscenza di questa notizia.

A ogni modo tutti penseranno solamente a salvare Cumali e Züleyha si preoccuperà di farlo trasferire subito in ospedale. La situazione sarà molto critica e l'uomo sembrerà in fin di vita. La circostanza non sarà facile nemmeno per Saniye, visto che potrebbe aver ucciso il padre biologico di sua figlia.