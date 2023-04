Venerdì 14 aprile 2023, andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, dove la notizia delle nozze tra Fekeli e Hunkar sarà sulla bocca di tutta Cukurova. Yilmaz si sentirà tradito dal padre e gli restituirà non solo le chiavi di casa ma anche quelle dell'azienda. Anche Demir sarà contrario a questo matrimonio e non riuscirà a placare la sua ira.

A Cukurova non si parla d'altro che delle nozze tra Hunkar e Fekeli

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70 e in onda su Canale 5 da luglio del 2022. Un successo garantito dalle trame sempre avvincenti e mai banali.

Anche la puntata in onda il 14 aprile non deluderà le aspettative dei telespettatori, visto che non mancheranno i colpi di scena. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Fekeli chederà a Hunkar di sposarlo. Una mossa che scatenerà nuovamente l'ira di Demir. Nel corso del nuovo episodio, la notizia del matrimonio tra Ali Rahmet e la signora Yaman farà il giro di tutta Cukurova. Molti degli abitanti accoglieranno la notizia con gioia.

Yilmaz furioso con il padre se ne va dall'azienda: spoiler Terra amara

Come accennato, non tutti saranno contenti dell'imminente matrimonio tra Hunkar e Fekeli. Demir sarà furioso ma non sarà il solo. Anche Yilmaz non prenderà bene la notizia. Akkaya sarà letteralmente fuori di sé, visto che vedrà le nozze come un tradimento del padre.

Per questo motivo riconsegnerà a Fekeli sia le chiavi di casa che quelle dell'azienda. Nel corso di questa nuova puntata di Terra amara, sarà Sabahattin a cercare di far ragionare Yilmaz, il quale però, non tornerà sui suoi passi. In buona sostanza, le famiglie dei promessi sposi, osteggeranno questo matrimonio. Demir inoltre, farà spostare la nonnina Azize in un altro ospedale e lo farà senza dire nulla alla madre.

Terra amara, trame successive: Fekeli e Hunkar continuano i preparativi

Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda nei prossimi giorni, Hunkar e Fekeli continueranno i preparativi del matrimonio. Nonostante siano osteggiati dai rispettivi figli, i due sembreranno decisi a sposarsi. Demir farà un'ulteriore mossa contro la madre, estromettendola dall'azienda di famiglia.

Nel frattempo, Behice parlerà con Sermin di un presunto apprezzamento di Fekeli nei suoi confronti. Lo farà cercando di mettere zizzania nella relazione tra Ali Rahmet e Hunkar. Il piccolo Adnan invece, pronuncerà per la prima volta la parola papà e lo farà alla presenza di Yilmaz. Gulten invece, sarà decisa, a sposare Rustem, nonostante sua innamorata di Cetin. Per altri dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti di Terra amara.