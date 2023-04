Tante novità in arrivo nei nuovi episodi di Terra Amara in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Behice Hekimoglu tenterà alla vita di Zuleyha Altun dopo essersi introdotta nella sua camera d'ospedale.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha vittima di avvelenamento

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv, annunciano che qualcuno attenterà alla vita di Zuleyha.

Tutto comincerà nel momento in cui la protagonista verrà trasportata d'urgenza in ospedale, dopo aver accusato un malessere in carcere dove è stata rinchiusa per aver cercato di uccidere Demir.

Nel giro di poco tempo gli inquirenti scopriranno che Altun è stata vittima di un avvelenamento. Pertanto i sospetti cadranno sul marito desideroso di vendicarsi della moglie a causa del presunto tradimento con Yilmaz. Il procuratore a questo punto deciderà di ascoltare, Yaman che si dichiarerà estraneo ai fatti. Successivamente anche alcune compagne di cella inizieranno a stare male. Le detenute accuseranno un intossicazione a causa di una pentola di rame, così anche su Demir cadrà ogni tipo di accusa. Un dettaglio che Behice scoprirà troppo tardi.

Mujgan vuole la morte della rivale

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma prossimamente in tv, Mujgan informerà la zia di sentirsi in colpa per il solo fatto di desiderare la morte di Zuleyha e l'incarcerazione di Demir.

La dottoressa spiegherà che lo desidera perché in questo modo Yilmaz potrebbe stare solo con lei e il figlio Kerem Ali. Un'idea che la donna arriverà a pensare quando vedrà suo marito al capezzale della rivale. Behice a questo punto vorrà aiutare la nipote a risolvere questa situazione, pertanto arriverà a mettere in atto un diabolico piano ai danni di Zuleyha.

Behice tenta di uccidere Altun con un'iniezione

La zia di Mujgan si recherà all'ospedale di Cukurova decisa a uccidere Zuleyha. La donna si introdurrà nella camera della protagonista dopo essersi travestita da infermiera e aver eluso le guardie carcerate con un petardo. Qui Behice attenterà alla vita della madre di Adnan con una siringa riempita con un pericoloso medicinale.

Fortunatamente il piano diabolico verrà sventato da Altun, che riuscirà a mettere in fuga la signora Hekimoglu. La protagonista a questo punto accuserà la zia di Mujgan di tentato omicidio, ma non verrà creduta. Le due guardie carcerate asseriranno di non aver abbandonato la detenuta pur di non perdere il lavoro. Pertanto i medici sospetteranno che la loro paziente abbia soltanto fatto un brutto incubo.