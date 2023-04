Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda domenica 2 aprile su Canale5, la signora Behice tenterà di convincere Fekeli a trasferire la sua attività in un quartiere di Istanbul. Intanto, Hunkar si presenterà nello stesso luogo dove i due stanno cenando, e metterà in subbuglio il cuore di Ali Rahmet. Successivamente, Yilmaz e sua moglie Mujgan pianificheranno la loro vita in vista dell'arrivo del loro figlio, mentre Zuleyha si sfogherà con Sabahattin. Nel frattempo, Demir incontrerà i nuovi soci ai quali Yilmaz ha ceduto le quote societarie.

Infatti, il signor Yaman ne sarà compiaciuto, tuttavia dietro questo inaspettato gesto si nasconderà un tranello. Infine, il marito di Altun scoprirà l'inganno di Akkaya e si recherà al cotonificio di Fekeli per giurare la sua vendetta.

Behice vuole che Fekeli si trasferisca a Istanbul in Terra amara

Fekeli si dirigerà al circolo della città dove ha un appuntamento con la signora Behice. Durante la conversazione, la zia di Mujgan cercherà di convincere Ali Rahmet a trasferire la sua azienda in un quartiere di Istanbul cosicché anche la sua famiglia possa ricominciare da capo. In particolare, la sorella di Behat vorrebbe salvaguardare il benessere di sua nipote e in questo modo Yilmaz sarebbe finalmente lontano dalla sua ex fidanzata.

Però, ad interrompere l'atmosfera, sarà l'arrivo di Hunkar che, nonostante quanto successo durante la cena tra le famiglie per cercare una tregua, si mostrerà tranquilla.

Yilmaz pianifica insieme a Mujgan la loro vita coniugale

Successivamente, Saniye vedrà suo marito molto preoccupato e penserà si tratti del nuovo incarico ottenuto da Demir, ma la nuova capo bracciante non sa che in realtà Gaffur è in ansia per il debito nei confronti di Hatip.

Così, l'uomo deciderà di vendere tutto l'oro che possiede in casa. Intanto, Yilmaz e Mujgan pianificheranno la loro vita coniugale soprattutto con l'arrivo del bimbo che la dottoressa porta in grembo, mentre la signorina Altun si sfogherà con Sabahattin.

Yilmaz inganna Demir con un tranello in Terra amara

Demir incontrerà i nuovi soci a cena e la serata andrà meglio del previsto quando apprenderà che Yilmaz ha venduto le sue quote societarie ad uomini tedeschi.

Pertanto, i due rivali non saranno più insieme in affari. Tuttavia, il signor Yaman molto presto scoprirà che il giovane Akkaya lo ha ingannato tendendogli un tranello. Per questo motivo, il marito di Zuleyha si recherà al cotonificio di Fekeli dove giurerà di vendicarsi del rivale, ma questa volta Ali Rahmet non riuscirà a contenere le maniere forti. Infine, Saniye origlierà i piani di Sermin e Hatip.