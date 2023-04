Continuano ad appassionare le puntate di Terra Amara, che prosegue la messa in onda su Canale 5 con gli episodi inediti in Italia. Le anticipazioni e le trame raccontano che per Zuleyha arriveranno altri guai, dopo aver scoperto che Demir in gioventù abbandonò una ragazza che, disperata, finì per gettarsi dal quarto piano. Altun sarà decisa a divorziare ma, proprio in quel momento, del marito non ci sarà più traccia. Nel frattempo a Cukurova arriverà la triste notizia della morte di Fekeli. La causa del decesso verrà ricondotta a un infarto ma, in realtà, l'uomo è stato ucciso.

Questa non sarà l'unica morte che segnerà le trame della soap opera.

Le nuove anticipazioni delle puntate di Terra amara

La città piangerà la morte di Fekeli e Zuleyha inizierà a capire che c'è qualcosa di misterioso attorno alla sua scomparsa. A quel punto Lütfiye assumerà da direzione dell'azienda. Fikret comincerà a sospettare che Hakan possa essere coinvolto nella scomparsa di Fekeli. I suoi dubbi si faranno più seri dopo che il giovane verrà a porgere le sue condoglianze a mezzanotte.

La mattina seguente Fikret dovrà assumersi le sue responsabilità dopo la scomparsa di Fekeli. Intanto, Sermin si avvicinerà a Lutfiye con la speranza che Betül e Fikret si sposino ma Füsun le farà sapere che Fikret ha un forte interesse per la bella Zuleyha.

Anticipazioni prossimi episodi di Terra amara

Continuando con gli spoiler della soap, vedremo Abdülkadir confessare di essere stato costretto a eliminare Fekeli dato che con le sue pressanti ricerche aveva scoperto la vera identità di Hakan, che si infurierà con lui per aver preso iniziative senza consultarlo.

Hakan cercherà di non pensare ai suoi problemi cercando la compagnia di Zuleyha, con la quale farà una romantica passeggiata tra gli aranci.

Ma ecco che Fikret li raggiungerà e non nasconderà la sua gelosia. Ha anche una notizia spiazzante che farà molto male alla povera Altun.

Terra amara, Demir muore: le anticipazioni della soap opera

Fikret sarà costretto a informare Zuleyha della morte di Demir: le lacrime righeranno il suo volto e stringerà a sé il prezioso gioiello che era arrivato alla villa per lei solo qualche giorno prima.

Il mistero si infittisce quando una donna misteriosa arriva alla villa chiedendo di Demir chi è e che cosa vuole?

Come raccontano le nuove trame non ci vorrà molto perché Lütfiye si renda conto che le sue intenzioni non sembrano essere delle migliori, sensazioni condivise anche da Saniye. La donna si stabilirà in città con la figlia Selma, senza condividere con nessuno il suo segreto.

Ricordiamo che le puntate di Terra amara possono essere riviste in replica su Mediaset Infinity dopo la messa in onda su Canale 5.