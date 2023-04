Lunedì 3 aprile 2023 andrà in onda il primo episodio settimanale con Terra amara. Le anticipazioni rivelano che Gaffur incolperà Cetin di aver rubato in casa sua, per nascondere il fatto che è stato invece proprio l'ex capomastro a sottrarre l'oro di famiglia, al fine di ripianare il debito con Hatip. Saniye verrà invece a saper e che Hatip e Sermin sono amanti.

Saniye scopre che Sermin e Hatip sono amanti: anticipazioni Terra amara

Terra Amara tornerà in onda con un nuovo episodio nel pomeriggio di lunedì 3 aprile, a partire dalle 14:10, sempre su Canale 5.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Gaffur si sarà di nuovo messo nei guai. L'ex capomastro avrà infatti venduto gli ori di famiglia all'insaputa di Saniye. Lo avrà fatto in preda alla disperazione, per ripianare il debito che aveva contratto con Hatip. Ebbene in questa nuova puntata, il pubblico vedrà come Gaffur metterà in atto una vera e propria messinscena, pur di non essere scoperto dalla moglie.

Quest'ultima intanto origlierà per caso una conversazione tra Sermin e Hatip e capirà che i due sono amanti. Saniye quindi, correrà da Hunkar per metterla a conoscenza di quanto scoperto. La madre di Demir, sarà pronta a sfruttare questa preziosa informazione per vendicarsi della nipote.

In Terra amara, Gaffur accusa Cetin di essere un ladro

Saniye, dopo aver informato Hunkar della tresca tra Sermin e Hatip, scoprirà che qualcuno sarà entrato in casa sua e l'avrà derubata. La donna correrà da Gaffur per dirgli che sono stati derubati. Gaffur si mostrerà sorpreso e sconvolto. Per essere più convincente, l'uomo si spingerà oltre e accuserà Cetin del furto.

Lo farà perché il tuttofare di Fekeli, secondo Gaffur, era presente alla tenuta al momento del fattaccio. Per rendere credibile il tutto, l'ex capomastro si dirigerà come una furia al cotonificio per affrontare Cetin. Quest'ultimo sarà ovviamente sarà ignaro di tutto e quando Gaffur lo accuserà "cadrà dalle nuvole".

Terra amara, trame successive: Yilmaz si trasferisce nell'ex casa di Sermin

Le accuse infondate di Gaffur a Cetin, provocheranno la reazione anche di Yilmaz, il quale riporterà l'ex capomastro alla Villa. Qui Yilmaz avviserà Hunkar che non permetterà a nessuno di calunniare chi lavora per lui. Nel frattempo Demir, per far fronte all'aumento di capitale voluto dai nuovi soci tedeschi, penserà di vendere i suoi beni.

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, Yilmaz verrà a sapere da Hatip che Hunkar si era segretamente accordata con Fekeli per la vendita di in terreno. Akkaya andrà su tutte le furie e chiederà spiegazioni al padrino. La rabbia di Yilmaz sarà talmente tanta che deciderà di trasferirsi con Mujgan nella villa acquistata da Sermin, lasciando la casa di Fekeli.