Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato turco annunciano che il piano di arricchimento di Behice naufragherà miseramente. Yilmaz Akkaya infatti si rifiuterà di essere adottato legalmente da Ali Rahmet Fekeli, suscitando il malcontento della zia di Mujgan.

Terra amara, anticipazioni: Fekeli vuole intestare i suoi beni al figlio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane annunciano che una decisione di Yilmaz manderà all'aria i piani di Behice.

Tutto prenderà il via nel momento in cui Ali Rahmet parlerà alla zia di Mujgan del suo testamento facendole presente di considerare Yilmaz come suo figlio biologico. L'anziano impresario infatti vorrà intestare tutti i beni all'ex meccanico in modo legale. Proprio per questo, l'uomo apparirà intenzionato ad adottare Akkaya, con buona pace di Behice, la quale suggerirà a Mujgan di non mettersi contro il marito perché torneranno ricche come un tempo. Tuttavia la sorella di Behzat avrà una brutta sorpresa quando Fekeli si metterà in contatto con un'avvocatessa per procurarsi i documenti utili per procedere all'adozione.

Ali Rahmet dà ospitalità a suo nipote Fikret

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, l'arrivo di Fikret ostacolerà i piani di Behice.

Fekeli (Kerem Alisik) infatti darà ospitalità a suo nipote impedendogli di rimanere a dormire nell'albergo prenotato per il suo soggiorno a Cukurova. La zia di Mujgan a questo punto temerà che Ali Rahmet abbia intenzione di intestare una parte del suo patrimonio al figlio del defunto fratello Musa. La situazione si complicherà ulteriormente quando la darklady verrà a sapere di una decisione presa da Yilmaz riguardante l'eredità.

Anticipazioni di Terra amara: Akkaya comunica a Fekeli non voler farsi adottare da lui

Yilmaz comunicherà a Fekeli di non aver nessuna intenzione di diventare il suo figlio adottivo per non fare un torto al padre che lo ha cresciuto e ora non c'è più. Queste parole indispettiranno Behice, la quale dovrà fare buon viso a cattivo gioco per non destare dei sospetti. La darklay resterà ancora all'oscuro che Yilmaz ha intenzione di fuggire con Zuleyha da Adana dopo aver scoperto che Adnan è in realtà suo figlio biologico.