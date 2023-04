Le prossime puntate della soap turca Terra Amara, che andranno in onda dal 26 al 30 aprile, mostreranno ai telespettatori prevalentemente le ansie e le angosce di Yilmaz e Mujgan nei confronti del loro figlioletto Kerem Ali, che rischierà la vita.

Terra amara: forte emorragia per Mujgan

Demir rientrerà da Ankara con la convinzione di averla spuntata su un appalto importante, anche Yilmaz e Fekeli a loro volta vorranno partecipare a tale progetto. I due ne esciranno vincitori, disattendendo così i propositi di Demir che credeva di essere l'unico partecipante.

Nel frattempo Sabahattin chiederà a Julide di sposarlo, mentre Behice continuerà senza tregua a corteggiare Fekeli. Zuleyha e Mujgan non riusciranno proprio ad andare d'accordo e continueranno nelle loro discussioni, stavolta il motivo del contendere sarà il trattamento nei confronti del piccolo Adnan, secondo Zuleyha per niente consono. Durante un colloquio con Yilmaz sull'argomento la donna inizierà il travaglio, mentre Mujgan avrà una forte emorragia e sarà costretta ad andare in ospedale.

Il momento che affronteranno sarà particolarmente complesso e realmente contrapposto, Zuleyha, infatti, partorirà una figlia senza problematiche particolari mentre Mujgan a causa del parto prematuro vedrà la vita del suo figlioletto in grave pericolo.

Sabahattin, capendo l'ansia e la paura dei genitori, prometterà sia a Mujgan che a Yilmaz che farà di tutto per salvarlo. Nel frattempo Husnu e Sabri saranno protagonisti di una violenta rissa e sarà Saniye a doverli placare, entrambi avrebbero voluto appropriarsi di una nuova baracca per andare a viverci.

La figlia di Demir e Zuleyha, Leyla, procurerà una bella soddisfazione personale anche ai braccianti, che si vedranno recapitare una moneta d'oro come segno di gioia per la nascita della bimba.

Tutta questa felicità susciterà però anche dei pensieri nella mente di Saniye e Gaffur, visto che i due non hanno potuto avere dei figli. Intanto Kerem Ali, figlio di Yilmaz e Mujgan, nascerà prematuro e continuerà ad essere in pericolo di vita.

Terra amara: Sermin vuole riconquistare Sabahattin

Naciye continuerà a fidarsi poco di Hatip e lo seguirà nell'intento di scoprire le sue malefatte, l'uomo si recherà infatti ad un festino cercando di nasconderlo alla donna.

Intanto Sermin cercherà di fare il possibile per riconquistare Sabahattin, deciderà così di invitarlo a cena per giocarsi tutte le sue carte. Le cose non andranno affatto come sperato, visto che il dottore le comunicherà le sue future nozze con Julide.

Continueranno senza sosta i timori e le preoccupazioni di Yilmaz e Mujgan per le sorti del figlio, quest'ultima sarà talmente sconvolta da rifiutare il sostegno e l'aiuto morale da parte di coloro che vogliono starle vicino. Nel frattempo, invece, verranno organizzati i festeggiamenti per l'arrivo a casa di Leyla, non tutto però andrà per il verso giusto visto che la cerimonia dovrà essere interrotta a causa di un incendio che divamperà nel fienile.