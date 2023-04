Molte novità attendono il pubblico di Terra Amara, la soap turca di Canale 5 che il 30 aprile andrà in onda come tutte le domeniche con una puntata più lunga. Le emozioni saranno tante, a partire dalla festa del Mawlid che porterà tanta gioia alla tenuta con l'arrivo della piccola Leyla.

I festeggiamenti però saranno interrotti da attimi di tensione dovuti a un incendio in cui Adnan rischierà di restare intrappolato. Per fortuna Sermin interverrà a favore del bambino e tutti la considereranno un'eroina, ma i dubbi degli Yaman su di lei non si placheranno.

Tra Demir e Zuleyha, intanto, ci sarà una piccola discussione dovuta a un fraintendimento, mentre a casa Akkaya le cose andranno decisamente peggio. Yilmaz sarà in pena per la salute di suo figlio e, in più, Mujgan non avrà intenzione di farlo avvicinare al bambino.

Spoiler Terra amara: Azize causerà involontariamente un incendio

La puntata di Terra amara di domenica 30 aprile vedrà al centro dei riflettori la grande festa del Mawlid che si terrà a villa Yaman. Alla tenuta ci sarà fermento per l'arrivo della piccola Leyla e tutta la famiglia condividerà la gioia con i tanti invitati, per questo ci sarà molta confusione.

La nonnina Azize approfitterà della distrazione dei collaboratori di Hunkar per andare nella stalla alla ricerca dei gioielli.

L'anziana donna, a causa della demenza senile, non avrà la percezione del pericolo e si aiuterà con una candela per fare luce.

Il piccolo Adnan, sfuggito agli occhi degli adulti, intenti a festeggiare, seguirà Azize e si ritroverà nella stalla proprio quando scoppierà un incendio a causa della fiamma della candela. Quando Zuleyha si accorgerà dell'assenza del bambino sarà fuori di sé e vorrà entrare nella stalla per salvarlo, ma Demir e Hunkar la fermeranno, preoccupati per quello che potrebbe accadere.

Spoiler puntata di domenica 30 aprile: Sermin libererà Adnan dalle fiamme

Le trame di Terra amara di domenica 30 aprile raccontano che Adnan sarà intrappolato tra le fiamme nell'incendio, ma grazie a Sermin la sua vita sarà salva. La cugina di Demir, infatti, si troverà per caso di fronte alla stalla poco dopo lo scoppio del rogo e non esiterà ad andare a prendere il piccolo.

Quando Sermin uscirà dalla stalla con Adnan tutta la folla la vedrà come un'eroina e la sua reputazione sarà riscattata. Hunkar e Demir, tuttavia, inizieranno a sospettare che a dare vita all'incendio sia stata proprio lei per essere ben vista da tutti, ignorando che si è trattato di un incidente.

Ancora discussioni a casa Yaman e Akkaya

Le anticipazioni di Terra amara riportano che a casa Yaman ci sarà ancora una discussione tra Zuleyha e Demir. La donna, infatti, ascolterà una conversazione tra suo marito e Hunkar, e accuserà il coniuge di non amare nello stesso modo i suoi figli.

A casa Akkaya la situazione non sarà delle migliori perché Yilmaz soffrirà molto per il destino del suo bambino nato prematuro e temerà per la sua salute.

A rincarare la dose sarà il comportamento di Mujgan che non farà avvicinare suo marito al piccolo Karem Ali.

Infine, per ringraziare sua nipote di aver salvato la vita ad Adnan, Hunkar farà un regalo a Sermin. Il pensiero della signora Yaman, però, sarà poco apprezzato, e la cugina di Demir si lamenterà con le amiche dell'associazione per il misero dono ricevuto.