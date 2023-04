Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha scoprirà di avere un traditore nel suo gruppo di operai. Cumali, il vero padre di Üzüm, si renderà complice di Ümit per rapire Adnan, ma il piccolo lo smaschererà.

Demir ha protetto Ümit impedendole di finire in carcere

Durante le prossime puntate Züleyha si ritroverà a risolvere diverse faccende intricate. Sarà da sola perché Demir è sparito nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman organizzato dall'ex amico Erkan e dovrà combattere contro la sua nemica numero uno: Ümit. Quest'ultima accuserà Züleyha di sapere dov'è Demir, anche perché secondo lei l'uomo ha organizzato la messinscena dell'assalto alla villa per scappare e non farsi arrestare per l'omicidio di Sevda.

Ebbene sì Ümit, la vera assassina di Sevda, andrà dalla polizia e accuserà Demir, colui che le ha salvato la pelle, di omicidio. Era stata proprio Sevda in punto di morte a chiedere a Demir di proteggere Ümit e di impedire che venisse arrestata. Così lui l'ha lasciata andare e si è preso carico del corpo di Sevda: Demir l'ha tenuto nascosto nella sua macchina e poi l'ha segretamente sepolto.

Züleyha stufa dei giochetti di Ümit: le spara contro

A ogni modo, dopo tutte queste vicissitudini, Züleyha sarà stufa della presenza di Ümit, così la caccerà via dalla villa. La ragazza, però, non si fermerà con la sua vendetta e pagherà Cumali, il vero padre di Üzüm, per rapire Adnan. Non vorrà fargli del male, ma solo negoziare attraverso il bambino per sapere dove si trovi Demir.

Züleyha sarà stufa dei continui giochetti di Ümit, così le punterà una pistola addosso e le sparerà. Non la ucciderà, scoprirà di non averla uccisa grazie all'intervento di Fekeli e Fikret, che andranno sul luogo dell'incidente e scopriranno che Ümit non è morta. Anzi la ragazza è riuscita a scappare con la sua macchina. A ogni modo hanno anche recuperato l'arma usata da Züleyha, almeno così potrebbe non rischiare di finire in prigione.

Adnan smaschera Cumali

Risolta la questione Adnan tornerà sano e salvo a Villa Yaman, ma Züleyha vorrà scoprire chi sia stato a portarlo a Ümit, così chiederà al piccolo. Davanti alla porta della villa riunirà tutti gli operai, ma ci sarà anche Üzüm e il piccolo punterà il dito proprio contro di lei, dicendo che è stato suo padre a portarlo via.

A tutti verrà un colpo, Gaffur ha veramente tradito la famiglia Yaman portando Adnan a Ümit? Saniye non riuscirà a crederci e avrà perfettamente ragione, perché a prendere il bambino non è stato lui, ma Cumali, il padre biologico della bimba.

Tutti proveranno a cercarlo, ma Cumali si sarà già dato alla fuga: dovranno trovarlo il prima possibile.