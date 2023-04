Nel corso delle prossime puntate di Terra amara i riflettori saranno puntati sul piccolo Adnan che rischierà di perdere la vita, gettando tutti nell'angoscia. A casa Yaman ci sarà una cerimonia per l'arrivo di Leyla, la secondogenita di Zuleyha e, complice il trambusto, il bambino sfuggirà agli occhi degli adulti. Anche la nonna Azize riuscirà a svincolarsi dall'occhio attento della servitù e si recherà nella stalla per cercare dei gioielli. Inavvertitamente, la nonnina provocherà un incendio e il piccolo Adnan resterà intrappolato nella stalla.

A salvare la vita al bambino sarà Sermin che con questo gesto eroico si riscatterà agli occhi dei suoi parenti.

Anticipazioni Terra amara: grande festa di benvenuto per la piccola Leyla

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che molto presto alla tenuta Yaman ci sarà una grande feste in onore di Leyla, la piccola nuova arrivata in famiglia. Per l'occasione, Demir organizzerà una cerimonia con molti residenti di Adana e condividerà con tutti la sua felicità per la nascita della bambina. Il trambusto dei festeggiamenti, tuttavia, permetterà alla nonnina Azize di sfuggire agli occhi delle governanti e la donna si dirigerà verso la stalla alla ricerca di alcuni gioielli.

Per farsi luce, la nonna di Demir userà una candela.

Anticipazioni prossime puntate: la nonna Azize provocherà un incendio e Adnan resterà intrappolato

Nelle prossime puntate di Terra amara ci saranno momenti di altissima tensione, perché durante i festeggiamenti per l'arrivo di Leyla, Azize si allontanerà dalla folla per andare in stalla e il piccolo Adnan, incuriosito, la seguirà.

Mentre la nonna cercherà i suoi gioielli con una candela, provocherà involontariamente un incendio e il figlio di Zuleyha resterà intrappolato nella stalla, rischiando di perdere la vita tra le fiamme. Quando sua madre si renderà conto dell'assenza del bambino, lo cercherà disperatamente per tutta la tenuta facendosi aiutare dalla servitù, ma Adnan sembrerà sparito nel nulla.

Nel frattempo, le fiamme avvolgeranno la stalla e Zuleyha sarà fuori di sé nel pensare che suo figlio potrebbe perdere la vita, tanto che non esiterà a voler entrare per salvarlo ma sarà fermata da Demir e Hunkar.

Sermin salverà la vita al bambino e si guadagnerà la stima dei presenti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Sermin si accorgerà che Adnan è entrato nella stalla e riuscirà a salvargli la vita. Quando Sermin salverà Adnan dalle fiamme e uscirà con il bambino in braccio ci sarà un grande sollievo alla tenuta. Demir sarà costretto a ritirare la denuncia che aveva sporto contro di lei qualche giorno prima, ma non sarà del tutto convinto che Sermin non abbia fatto tutto questo per il suo interesse.

Zuleyha e suo marito, infatti, continueranno ad ignorare che a scatenare l'incendio sia stata Azize e sospetteranno che la cugina possa aver appiccato il fuoco per poi riscattarsi agli occhi di tutti.