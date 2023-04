Durante i prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, l'ennesima morte scompiglierà la serenità già abbastanza precaria di Villa Yaman. Gaffur e Raşit porteranno una brutta notizia: hanno trovato Fekeli morto in macchina e credono che se ne sia andato per sempre a causa di un infarto. Tutti piangeranno la sua scomparsa, soprattutto Lütfiye, che si renderà conto di aver perso la sua "anima gemella".

Lütfiye diventa il pilastro della famiglia di Fekeli

Durante le prossime puntate Lütfiye vivrà uno dei momenti peggiori della sua vita da quando è arrivata a Çukurova.

La donna arriverà nel paese per dare una mano a Fekeli, che si troverà "inguaiato" a causa della sete di vendetta di Fikret, che vorrà vendicarsi della famiglia Yaman e soprattutto di Demir, il suo fratellastro. La paura di Fekeli sarà solo una: temerà che il nipote possa compiere una strage e Lütfiye, anche lei zia del giovane, sarà l'unica a impedirglielo.

Passeranno i giorni e la donna diventerà il più grande sostegno di Fekeli: gli darà dei consigli molto saggi e lo aiuterà in tutti i modi possibili. Alla fine la donna diverrà un pilastro per la sua famiglia e lui non potrà che esserle grato.

Abdülkadir progetta di uccidere Fekeli

Fekeli, però, si caccerà in un brutto guaio: inizierà a indagare da solo su Mehmet Kara, il nuovo socio della famiglia Yaman.

Partirà per Ankara, nonostante Lütfiye gli preghi di non farlo, ma proprio lì scoprirà che Mehmet è un impostore: in realtà è Hakan.

Prima di dirlo a Fikret e Züleyha deciderà di affrontare da solo il partner di Hakan, Abdülkadir: vorrà metterlo alla prova e vedere se ha il coraggio di dirgli la verità. Abdülkadir, però, negherà, ma si renderà conto che la presenza di Fekeli inizia a essere ingombrante, così progetterà di farlo fuori.

Gaffur e Raşit trovano Fekeli privo di vita

Gli uomini di Abdülkadir fermeranno Fekeli per strada e con una scusa gli inietteranno una sostanza letale con una siringa. Per far credere che sia morto di infarto, lo abbandoneranno nella sua macchina riposta sul ciglio della strada.

Saranno Gaffur e Raşit a trovare Fekeli senza vita: all'inizio pensavano che dormisse, invece il povero uomo se n'è andato via per sempre.

Constatata la realtà dei fatti correranno a Villa Yaman per dare la brutta notizia.

La disperazione di Lütfiye

Quando Lütfiye scoprirà che Fekeli è morto sarà sotto shock. "La mia anima gemella se n'è andata", urlerà la donna tra le lacrime e si sentirà in colpa per averlo fatto andare da solo ad Ankara: ha avuto sempre dei brutti presentimenti da quando è partito per quel viaggio.

Tutti saranno disperati, e anche Saniye e Gaffur non riusciranno a smettere di piangere. Spetterà a loro comunicare a Fikret e Züleyha che Fekeli non c'è più, e chissà come prenderanno la notizia.