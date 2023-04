Venerdì 21 aprile 2023, Terra amara torna con un nuovo episodio ricco di colpi di scena, dove Naciye, la moglie di Hatip, umilierà Sermin, raccontando in pubblico l'adulterio consumato dalla nipote di Hunkar con suo marito Hatip. Intanto Yilmaz avrà un piano per mettere in serie difficoltà l'odiata famiglia Yaman

Naciye rivela in pubblico la verità su Hatip e Sermin: spoiler Terra amara

Terra Amara continua a riscuotere successo tra i telespettatori di Canale 5. Ogni pomeriggio la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70 viene seguita da oltre due milioni e mezzo di spettatori.

Il successo è merito delle trame sempre avvincenti e mai banali. Anche l'episodio in onda venerdì 21 aprile non deluderà le aspettative del pubblico. In particolare, le vicende riprenderanno dal momento in cui Hatip sarà riuscito a sconfiggere Demir e Hunkar e sarà stato nominato presidente della Camera di commercio di Adana. Ebbene, la moglie dell'uomo non avrà certo dimenticato il tradimento del marito con Sermin. Naciye infatti, andrà all'attacco di Sermin e lo farà in pubblico. La moglie di Hatip non si farà scrupoli e racconterà ai presenti di aver scoperto Sermin durante un atto di tradimento con suo marito Hatip.

Yilmaz e Fekeli continuano la guerra contro Yaman: Terra amara del 21 aprile

La rivelazione della moglie di Hatip lascerà i presenti senza parole e ovviamente questo creerà un nuovo scandalo ad Adana. Sia Hatip che Sermin verranno umiliati in pubblico. In attesa di ulteriori novità su Hatip, Sermin e Naciye, in Terra amara ci saranno altre vicende destinate a segnare l'andamento delle puntate future.

Yilmaz non avrà certo dimenticato tutto il male che gli hanno fatto gli Yaman. Anche Fekeli, dopo aver scoperto la verità su Hunkar, sarà più deciso che mai a continuare la guerra contro Demir e la signora Yaman. Ecco perché Fekeli ascolterà con interesse la proposta di Yilmaz, il quale gli prospetterà una interessante idea che potrebbe mettere in ginocchio finanziariamente la famiglia Yaman.

Terra amara, trame successive: tensione alle stelle tra Mujgan e Zuleyha

In Terra amara, la guerra tra Yilmaz e Demir sarà destinata a durare per molto tempo. La tensione tra le due famiglie sarà alle stelle e non aiuterà per nulla il fatto che Akkaya viva vicino a loro, nell'ex casa di Sermin. Nel corso delle puntate successive di Terra amara, Mujgan tollererà sempre meno la presenza di Zuleyha e chiederà a Yilmaz di trovare una soluzione per mettere le distanze tra lei e Altun. La tensione tra le due donne sarà sempre più evidente e anche Behice se ne accorgerà. Pertanto, anche la zia della dottoressa chiederà ad Akkaya di cercare un modo perfar vivere a Mujgan la gravidanza in modo più sereno.