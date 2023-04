Lotte d'affari, litigi e problemi improvvisi di salute. Tutto questo e molto altro ancora movimenterà le puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 nei giorni 22 e 23 aprile. Demir si vedrà sfumare un affare a causa dell'intromissione dei suoi eterni rivali.

Zuleyha attaccherà Mujgan, accusandola di aver fatto del male al piccolo Adnan. La discussione degenererà al punto che la dottoressa si sentirà male e dovrà partorire prematuramente.

Terra amara puntata 22/4: il gesto di Sermin finisce sui giornali

Sabato 22 aprile, in Terra amara ci sarà dello scombussolamento.

Dopo il gesto di Sermin - che ha fatto una sceneggiata durante il 35° anniversario dell'azienda - tutti i giornali riporteranno la notizia e Demir vorrà impedire all'uomo di portare avanti la sua protesta. Quest'ultimo ha accusato gli Yaman di star cercando di cancellare l'operato di suo padre, nonché cofondatore dell'azienda.

Saniye noterà qualcosa di sospetto su Hunkar e la spingerà a parlare. Sarà così che la madre di Demir vuoterà il sacco, raccontando la verità riguardo Gulten. Dopo un iniziale shock, Saniye non potrà fare altro che accettare che Gulten abbia ammesso il suo amore per Cetin, che è finito in carcere dopo aver sparato al pretendente della ragazza.

Mujgan chiede a Yilmaz di allontanare Zulehya dalla tenuta

Spazio anche alla diatriba tra Mujgan e Zulehya. La dottoressa, che ha appreso la verità sulla paternità del piccolo Adnan, inizierà a mal tollerare la presenza dell'ex di Yilmaz alla tenuta. Sarà così che Mujgan chiederà al suo amato di fare qualcosa per allontanare la rivale.

Intanto Fadik, su commissione di Hunkar, restituirà a Mujgan la carrozzina che Yilmaz aveva ordinato per suo figlio ma che, per sbaglio, era stata consegnata a Zuleyha. Questa vicenda manderà su tutte le furie la dottoressa e sorprenderà Yilmaz, ma Behice cercherà di fargli capire che cosa prova la sua amata.

Terra amara episodio 23/4: Fekeli e Yilmaz soffiano un grosso affare a Demir

Nella puntata di Terra amara di domenica 23 aprile Demir farà rientro a Cukurova dopo essere stato ad Ankara per una grossa questione di affari. Sicuro di avere praticamente in tasca un certo appalto, in realtà le cose potrebbero sfumare.

Fekeli e Yilmaz verranno a sapere dei piani del giovane Yaman da Hatip, ma rifiuteranno di prendere parte alla gara di appalto come soci in quanto decisi a parteciparvi da soli. E mentre Behice continuerà a cercare di arrivare al cuore di Fekeli, Sabahattin proporrà a Julide di sposarlo.

Zuleyha e Mujgan litigano e la dottoressa si sentirà male

Gli spoiler di Terra amara svelano che la gara d'appalto indetta dal Ministero della Pubblica istruzione sarà vinta da Fekeli e suo figlio, spiazzando Demir.

Intanto tra Zuleyha e Mujgan voleranno stracci. Le due donne, infatti, saranno al centro di un confronto acceso nel quale Zuleyha offenderà la dottoressa, accusandola di aver maltrattato suo figlio.

In realtà le cose non stanno così e, quando Mujgan cercherà di coinvolgere nella vicenda Yilmaz in modo che interceda per lei, succederà qualcosa di inatteso. Mujgan avrà delle emorragie e verrà ricoverata in ospedale. La vita di Mujgan sarà a rischio e i medici dovranno intervenire affinché partorisca. Non volendo correre il rischio di perdere il bambino che porta in grembo, la donna negherà il consenso.