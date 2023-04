Diversi scena accadranno nel corso delle puntate di Terra Amara trasmesse dal 17 al 23 aprile in prima visione su Canale 5.

Le trame dello sceneggiato segnalano che Hunkar Yaman avrà un teso faccia a faccia con suo figlio Demir. Gulten Taskin, invece, confiderà a Cetin di amarlo dopo essere andata a trovarlo in carcere.

Terra amara, anticipazioni 17-23 aprile: Hunkar decide di affrontare suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate trasmesse dal 17 al 23 aprile rivelano che a casa Yaman ci sarà molta tensione. Se Hunkar deciderà di affrontare Demir, quest'ultimo inviterà Zuleyha a non mettersi contro di lui.

Anche in casa Akkaya le cose non andranno per il verso giusto: Mujgan apparirà invidiosa dopo aver visto Adnan tra le braccia di suo marito.

Hatip, intanto, interromperà un dialogo tra Sermin e Behice. I tre saranno d'accordo nel provare disprezzo nei confronti della famiglia Yaman.

Nel frattempo Fekeli sarà molto amareggiato dopo l'annullamento delle nozze con Hunkar e quindi sfogherà la sua rabbia con Yilmaz.

Gulten confessa a Cetin di amarlo

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, trasmessi a fine aprile in televisione, Fekeli non darà importanza ai giochi di seduzione messi in piedi da Behice durante un ricevimento a casa di Yilmaz.

Gulten invece apparirà irremovibile nella sua decisione di sposare un uomo molto più adulto di lei e già padre di tre figli.

Saniye, Hunkar e Zuleyha a così proveranno a far cambiare idea alla ragazza.

Fadik intanto incontrerà Cetin al mercato e gli riferirà del fidanzamento ufficiale di Gulten. Il giovane rimarrà molto scosso da tale notizia, tanto da precipitarsi a fermare la cerimonia. In seguito Cetin verrà arrestato dopo aver sparato a Rusten durante una colluttazione.

La sorella di Gaffur a questo punto si recherà a trovare il giovane in carcere, promettendogli di aspettarlo dopo avergli confessato di amarlo.

Mujgan non tollera più la presenza di Zuleyha

Intanto Mujgan non tollererà la presenza di Zuleyha alla tenuta. La pediatra così chiederà a Yilmaz di trovare un altro alloggio per mettere le distanze da colei che considera la sua rivale.

In seguito Hunkar ordinerà a Fadik di riportare a Mujgan la carrozzina acquistata da Yilmaz per il suo bambino, ma che è arrivata per errore alla fattoria Yaman. La pediatra restituirà l'oggetto con un gesto di stizza a Zuleyha, suscitando lo stupire del marito. Infine Behice inviterà l'ex marito a considerare la situazione della nipote che si trova a vivere la propria gravidanza vicino alla rivale.