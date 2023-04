Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Sabahattin Arcan apprenderà che Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) ha provocato la sospensione di Julide (Alayça Öztürk) dal suo posto di lavoro e lo scoprirà dopo aver compiuto alcune indagini personali.

Terra amara, anticipazioni: Julide viene sospesa dal suo posto di lavoro

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, svelano che Sabahattin smaschererà Sermin.

Tutto inizierà quando alcuni inquirenti si recheranno a casa di Julide, dove recupereranno un'ingente somma di denaro. Gli investigatori sospetteranno che quei soldi siano stati usati per far uscire un malintenzionato dal carcere, pertanto il pubblico ministero verrà sospeso dal suo posto di lavoro.

Una situazione che manderà in crisi Julide, la quale penserà di dare le dimissioni in quanto reputerà la sua professione ormai finita. A correre in aiuto della donna arriverà Sabahattin, che la convincerà a combattere per mostrare la sua innocenza. Il dottor Arcan sospetterà che la sospensione dell'amata dal posto di lavoro sia opera di Sermin.

Sabahattin scopre che l'ex moglie ha incastrato la pm

Nelle puntate di Terra amara, Sabahattin inizierà a condurre delle indagini finendo per fare una scoperta clamorosa.

Il collega di Mujgan si presenterà da un fabbro mostrandogli una foto di Sermin. Il dottore chiederà al negoziante se l'ex moglie si è presentata da lui chiedendogli di aprire una porta. Il fabbro a risponderà affermativamente, aggiungendo che Sermin si è presentata come la padrona dell'appartamento e aggiungendo che si è dimenticata le chiavi al suo interno.

Sabahattin userà la versione dell'onesto negoziante per mettere l'ex moglie con le spalle al muro. Pertanto il dottor Arcan pretenderà che la cugina di Demir si rechi dal procuratore per ritrattare il suo capo d'accusa. Inoltre minaccerà di denunciarla per diffamazione qualora non ammetta di aver incastrato Julide per i suoi loschi scopi.

Sermin si presenta davanti al procuratore

Sermin sarà costretta a presentarsi davanti al procuratore, dove ammetterà di averlo fatto mossa da gelosia per la relazione tra Julide e il suo ex marito. La nipote di Hunkar prometterà di non ostacolare più la felicità della coppia, ormai prossima alle nozze. Allo stesso tempo i due innamorati sceglieranno di graziare la cugina di Demir a patto che non ostacoli più la loro felicità.