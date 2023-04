Colpo di scena in arrivo a Terra Amara. Nelle prime puntate della terza stagione a sorpresa Zuleyha impedirà che la polizia arresti la nemica Mujgan. Il gesto di Altun sarà tutt'altro che un'opera di bene, visto che l'intenzione della donna sarà quella di fuggire verso la Germania con Yilmaz, portando con sé i figli. La scelta di scagionare la dottoressa non sarà priva di conseguenze: da un lato Demir accuserà Sermin di avergli mentito e dall'altro Hunkar, a conoscenza della verità sul tentativo di Mujgan di uccidere la nuora, comincerà a chiedersi il motivo del comportamento di Zuleyha.

Demir accusa Mujgan di tentato omicidio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla scelta di Zuleyha di non far finire dietro le sbarre Mujgan. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Sermin ascolterà una conversazione privata tra Gulten e Zuleyha, e capirà che quest'ultima è stata vittima di uno sparo da parte di Mujgan. La donna riferirà tutto a Demir, il quale non esiterà a correre a casa della dottoressa per accusarla. Yilmaz a questo punto interverrà e siglerà un accordo con Demir per evitare il carcere alla moglie.

Akkaya darà a Yaman una dichiarazione di colpevolezza della moglie che lui potrà usare nel caso in cui acquisterà le quote dell'azienda fondata dal defunto padre offerte da Hunkar.

Il patto di silenzio tra i due uomini però non durerà a lungo. Mentre Mujgan sarà pronta per prendere il posto di primario all'ospedale, la polizia si presenterà per arrestarla per tentato omicidio ai danni di Altun. Yilmaz penserà che Demir abbia usato la dichiarazione, ma la verità sarà un'altra. Il commissario avrà ascoltato una conversazione tra i nemici deducendo che la dottoressa si è macchiata del crimine.

Zuleyha interviene a favore della sua 'nemica'

Anche stavolta per Mujgan le porte del carcere resteranno chiuse visto che Zuleyha scagionerà la nemica, affermando che è stata lei a tentare il suicidio stanca delle provocazioni del marito. A questo punto Mujgan potrà diventare primario, mentre Demir accuserà la cugina di avergli mentito su un fatto tanto grave.

La scelta di Zuleyha di evitare la prigione alla dottoressa sarà legata al piano che lei e Yilmaz staranno portando avanti per scappare verso la Germania, e poter vivere finalmente felici. Hunkar, a conoscenza della verità sulla questione, comincerà a farsi delle domande trovando molto strano il modo in cui la nuora ha difeso la sua nemica giurata. Per comprendere come si evolverà la situazione non resta che attendere le anticipazioni turche di Terra amara.