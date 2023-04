Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 30 aprile su Canale 5 alle 15 con un triplo appuntamento, le condizioni di salute di Kerem continueranno a non promettere nulla di buono. Inoltre, Mujgan non permetterà ad Yilmaz di vedere il loro figlio. Intanto a villa Yaman si terrà la celebrazione del Mawlid.

Successivamente, durante i festeggiamenti, divamperanno le fiamme all'interno del fienile e il piccolo Adnan resterà intrappolato. Zuleyha cercherà suo figlio per la tenuta e quando si accorgerà che è in pericolo di vita, tenterà di salvarlo, ma Demir non glielo consentirà perché la situazione è troppo pericolosa per lei.

Tuttavia sarà Sermin a portare al sicuro il bambino, diventando la nuova eroina di Cukurova.

Nella parte finale Hunkar farà un regalo a sua nipote di fronte alle altre donne dell'associazione sperando di metterla a tacere. Ma la figlia di Serafettin si lamenterà per la "miseria" ricevuta da sua zia dopo che ha salvato la vita del nipote.

Mujgan non permette a Yilmaz di vedere suo figlio Kerem

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Yilmaz sarà preoccupato per lo stato di salute di suo figlio Kerem che non sembrerà riuscire a riprendersi dal parto prematuro che ha dovuto affrontare. Inoltre, il giovane Akkaya vivrà una dura situazione con sua moglie Mujgan che non gli permetterà di vedere il bambino ne tantomeno di tenerlo in braccio.

Per questo motivo lo scontro sarà inevitabile e il figlioccio di Fekeli ricorderà alla dottoressa che Kerem è anche suo figlio e che non può escluderlo dalle loro vite, soprattutto in questo momento molto delicato.

Nel frattempo alla tenuta Yaman, si inizieranno i preparativi per celebrare il Mawlid al quale si presenterà anche Sermin, seppur non invitata da nessuno.

Adnan è avvolto tra le fiamme e rischia la vita in Terra Amara

Successivamente, durante i festeggiamenti di villa Yaman, Zuleyha perderà di vista suo figlio e si metterà alla ricerca in giro per la tenuta.

Intanto nel fienile divamperanno le fiamme e Sermin, che ha visto Adnan recarsi da solo nelle stalle, deciderà di tentare di salvarlo, pur mettendo a repentaglio la propria vita.

Poco dopo, la signorina Altun scoprirà che il bambino è avvolto tra le fiamme e vorrebbe portarlo in salvo, ma Demir le impedirà di prestare soccorso al piccolo Adnan poiché riterrà che la situazione sia troppo pericolosa. Comunque, Sermin uscirà dal fienile insieme al nipote di Hunkar e diventerà un'eroina per tutta Cukurova.

Hunkar fa un regalo a Sermin per metterla a tacere

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Hunkar, in presenza delle donne dell'associazione, farà un regalo a sua nipote con la speranza di poterla mettere a tacere. Tuttavia Sermin avrà da ridire anche questa volta e si lamenterà con la sua amica Fusun per la "miseria" ricevuta da sua zia, dopo che ha rischiato la vita per salvare il piccolo Adnan.

Infine ci sarà l'ennesimo scontro anche tra Yilmaz e Mujgan, la quale riuscirà ad aprirsi e sfogarsi soltanto con sua zia Behice.