Ci saranno molteplici colpi di scena in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che la polizia accuserà Mujgan Hekimoglu di tentato omicidio. Una notizia che arriverà alle orecchie di Zuleyha Altun, che deciderà di intervenire.

Terra amara, anticipazioni: Demir accusa Mujgan di aver attentato alla vita della moglie

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le puntate in programmazione prossimamente su Canale 5, annunciano problemi giudiziari per Mujgan.

Tutto partirà quando Sermin scoprirà, con estrema sorpresa, che Zuleyha non ha tentato il suicidio, ma bensì è stata ferita dalla gelosa Mujgan per via del suo rapporto con Yilmaz.

L'ex moglie di Sabahattin non esiterà a raccontare tutto a Demir, senza badare alle conseguenze. Il ricco imprenditore darà ragione alla cugina, tanto da dirigersi come una furia da Mujgan accusandola di aver attentato alla vita della moglie. Tuttavia il giovane Yaman non sporgerà denuncia nei confronti della dottoressa, visto che Yilmaz gli prometterà di non acquistare le quote dell'azienda famigliare appartenute ad Hunkar.

La polizia ferma la dottoressa

Nelle puntate turche di Terra amara, la polizia giungerà da Mujgan, nonostante l'accordo stipulato tra Demir e Yilmaz. Le forze dell'ordine fermeranno la dottoressa accusandola di aver provato a uccidere Zuleyha: arriveranno in ospedale proprio nel momento in cui la donna sarà pronta a prendere il posto di primario di Sabahattin.

Il commissario avrà la certezza della colpevolezza di Mujgan dopo aver ascoltato una conversazione tra Demir e Yilmaz. Un grattacapo che sembrerà irrimediabile, ma accadrà l'ennesimo colpo di scena.

Zuleyha scagiona la rivale con una falsa testimonianza

La dottoressa Hekimoglu continuerà a negare di aver sparato a Zuleyha, nonostante le pressioni del commissario.

Zuleyha a questo punto si recherà in questura per scagionare l'eterna rivale. La donna darà una versione errata, sostenendo di aver tentato di togliersi la vita dopo che suo marito le ha impedito di vedere i figli per molto tempo. Altun deciderà di testimoniare il falso vista la scelta presa con Yilmaz di fuggire da Adana, quindi non vorrà dare troppo nell'occhio.

La nipote di Behice ormai libera assumerà il ruolo di direttrice dell'ospedale di Cukurova, mentre Demir si scaglierà come una furia contro Sermin accusandola di avergli raccontato una bugia. Una situazione complicata che desterà i sospetti di Hunkar, a conoscenza della realtà dei fatti.