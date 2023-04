Nuovi personaggi e vicende caratterizzeranno le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Fekeli si troverà in una brutta situazione dopo aver ucciso per sbaglio Erkan, il fratello di Hakan. Quest'ultimo mediterà vendetta, per questo farà provocare un'esplosione nella villa di Fekeli, ma l'uomo in quell'istante non sarà presente in casa: ci sarà il piccolo Kerem Ali.

Il rapporto tra Demir ed Erkan

Durante le prossime puntate Fekeli rischierà guai seri. Mentre si ritroverà alla guida investirà accidentalmente un uomo e lo ucciderà. La persona in questione si chiama Erkan Gümüşoğlu ed è un vecchio compagno di università di Demir.

Avevano una forte amicizia, fino a quando delle questioni di lavoro li hanno portati a rompere questo legame.

Insieme avevano fondato una società, ma Demir aveva avuto la scaltrezza di lasciarla prima che i debiti iniziassero a sommergerlo. In questo modo Erkan è andato in rovina e da quel momento ha iniziato a "covare" una vendetta contro Demir.

Hakan vuol far 'spaventare' Fekeli

Prima di morire è stato proprio Erkan a organizzare l'assalto a Villa Yaman, quella in cui Demir è sparito nel nulla. Visto che Erkan non c'è più, il fratello Hakan vorrà fare di tutto per vendicare la sua morte e il suo primo bersaglio sarà proprio Fekeli.

Chiederà a uno dei suoi uomini di andare nel suo ranch e fare qualcosa per far spaventare Fekeli.

Così uno dei complici di Hakan entrerà nel ranch quando in casa non sarà presente nessuno e aprirà la valvola del gas.

Kerem Ali intrappolato nelle fiamme

Il complice sarà convinto che in casa non ci sia nessuno, ma in realtà non sarà così. Nella villa sarà presente Betül, la figlia di Sermin si è recata per prendere Kerem Ali e portarlo a Villa Yaman.

La giovane non si renderà conto della presenza in casa del complice di Hakan e andrà a prendere il bambino come se niente fosse.

Improvvisamente, però, si sentirà una forte esplosione. In quel momento Betül si troverà in una delle stanze del piano superiore, così prenderà il bambino, scenderà le scale e proverà a uscire da lì il prima possibile, ma purtroppo le fiamme si espanderanno velocemente nella casa e bloccheranno l'uscita.

Le fiamme avvolgono il ranch

Sarà un momento pieno di panico, ma fortunatamente Betül riuscirà a raggiungere l'ingresso del ranch grazie a una via d'uscita. Proprio in quell'istante Fikret giungerà a casa e si renderà conto della brutta situazione che si è venuta a creare.

Troverà Betül con il piccolo Kerem Ali e la loro condizione di salute sarà abbastanza precaria visto il fumo che li ha avvolti. Fikret capirà che l'esplosione non è stata un caso e probabilmente mediterà vendetta.