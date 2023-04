Lo sceneggiato turco di Mediaset Terra amara prosegue con nuovi colpi di scena e Sermin sarà sempre più al centro delle dinamiche nelle prossime puntate, perché non si arrenderà affatto alla fine del suo matrimonio, ma soprattutto non sopporterà l'idea che Sabahattin sposi un'altra donna. La cugina di Demir farà di tutto per sabotare le nozze del suo ex marito, prima denunciandolo per maltrattamenti e poi presentandosi inaspettatamente al suo matrimonio. In questa occasione Sermin non esiterà a lanciare un barattolo di vernice rossa su Julide, rovinando inevitabilmente il suo vestito da cerimonia.

Anticipazioni Terra amara: Sermin denuncerà Sabahattin per maltrattamenti

Le anticipazioni di Terra amara annunciano che Semin sarà sempre più agguerrita nei confronti di Sabahattin. Dopo essere stata rifiutata dal suo ex marito, la donna si ferirà alla fronte, colpendosi con un oggetto e successivamente lo denuncerà per maltrattamenti. Sermin consegnerà la denuncia direttamente a Julide che sarà incredula, ma la testimonianza dei vicini che hanno visto Sabahattin uscire dalla casa della sua ex moglie e il referto medico non lasceranno molti dubbi.

Il medico non perderà tempo e farà di tutto per convincere la sua amata che lui non c'entra niente con le accuse della sua ex moglie e alla fine riuscirà ad avere la meglio.

Sermin, tuttavia, non si rassegnerà così facilmente e sarà decisa a rovinare il giorno delle nozze tra Julide e Sabahattin.

Anticipazioni prossime puntate: le nozze movimentate di Julide e Sabahattin

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene la coppia formata da Julide e Sabahattin, pronti a fare il grande passo.

Il tanto atteso giorno del matrimonio, tuttavia, sarà tutt'altro che sereno e non mancheranno i colpi di scena.

Alla cerimonia, infatti, Demir si presenterà in compagnia di Sevda, l'ex amante del suo defunto padre, e la presenterà a tutti come la sua "seconda madre". Per Hunkar le parole di suo figlio saranno un duro colpo.

Sermin decisa a rovinare il matrimonio del suo ex marito

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Sermin sarà fuori di sé e in lacrime dalla rabbia e dalla gelosia si sfogherà con il suo ex marito e con Julide il giorno del loro matrimonio. Sentendosi umiliata ancora una volta da Sabahattin con sua moglie accanto, Sermin prenderà un barattolo di vernice rossa dalla borsa e non esiterà a versarlo addosso a Julide, davanti occhi increduli di Yilmaz e Mujgan e sotto lo sguardo divertito di Behice. Il vestito della sposa sarà totalmente rovinato. A quel punto Sabahattin entrerà in macchina con sua moglie, allontanandosi.