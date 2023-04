Sarà scontro tra Gülten e Demir nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza si rifiuterà di dirgli dove sia andata Züleyha e lo rimprovererà per averla tradita con Ümit.

La fuga di Züleyha a Cipro

Gülten sarà una delle poche persone a essere a conoscenza del fatto che Züleyha sia scappata a Cipro insieme ad Adnan e Leyla. La ragazza ha deciso di lasciare Çukurova in quanto è venuta a conoscenza del tradimento da parte di Demir con Ümit.

Züleyha, prima di progettare la fuga, ha chiesto più volte a Demir di raccontarle cosa fosse successo, ma dato che lui ha taciuto ha deciso di lasciarlo e andarsene a Cipro, prima di trasferirsi in un altro paese europeo.

In questa fuga l'ha aiutata il suo amico Sadi: le ha fatto ottenere i passaporti per lei e i suoi bambini, e in più l'ha agevolata nella vendita delle quote della società Yaman a suo nome, in maniera tale da poter racimolare abbastanza soldi per la partenza.

Demir prova a raggiungere Züleyha

Züleyha non ha detto a nessuno che se ne sarebbe andata, fino a quando Sevda l'ha scoperta a fare le valige. Züleyha le ha raccontato che cosa avrebbe fatto e soprattutto il perché, chiedendole la massima discrezione. Tuttavia Sevda non riuscirà a tenere la bocca chiusa e correrà da Demir per raccontargli tutto.

Il giovane correrà subito al porto per provare a fermare la moglie o perlomeno a parlarle, ma non arriverà in orario: Züleyha avrà già superato il controllo dei passaporti e Demir rimarrà con un pugno di mosche.

È scontro tra Gülten e Demir: le lo accusa del tradimento a Züleyha

Dopo essere stato al porto, Demir tornerà a Villa Yaman. Qui avrà l'occasione di incontrare Gülten, che ha aiutato Züleyha a portare i suoi bagagli nel traghetto. Molto turbato, le chiederà dove sia andata la moglie, ma Gülten gli risponderà di non saperlo.

Demir si arrabbierà ancora di più, ma Gülten non si farà mettere in piedi in testa: "Cosa le importa dove sia andata Züleyha, se ha una moglie come lei ma la tradisce con un'altra".

Gülten lo rimprovererà del male che le ha fatto davanti a tutti e Demir non potrà credere a ciò che sentirà.

Proverà a richiederle dove si trovi Züleyha ma niente, lei continuerà a incolparlo per ciò che ha fatto. Demir, allora, perderà la pazienza: "Se non ti piace la situazione, puoi benissimo andartene dalla mia villa". Gülten, però, sarà decisa a non andarsene: "Sono cresciuta nella casa di un uomo che amava la moglie, non in quella del signor Demir".

Successivamente Gülten si sfogherà con Saniye e le racconterà che Züleyha è andata via a causa della storia d'amore tra Demir e Ümit. Saniye l'ha sempre sospettato, ma non ci ha mai voluto veramente credere.