Il periodo nero che Fekeli attraverserà durante le prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, non accennerà a placarsi.

Dopo la morte di Müjgan, la meningite che colpirà Kerem Ali e i parenti di quest'ultimo che proveranno a chiederne la custodia, Fekeli dovrà fare i conti con un incidente stradale che lo vedrà protagonista. Durante la notte investirà un uomo, che morirà sul colpo, così Fekeli potrebbe rischiare di perdere la custodia di Kerem Ali.

La meningite colpisce Kerem Ali

Fekeli, durante le prossime puntate, sarà in grosse difficoltà.

Dopo aver perso Müjgan in un incidente aereo, dovrà pensare al bene del piccolo Kerem Ali. Il bambino rimarrà orfano di entrambi i genitori e avrà anche un grave problema di salute.

Verrà colpito da una meningite e fin da subito le sue condizioni di salute saranno precarie, ma fortunatamente riuscirà a riprendersi, grazie al tempestivo intervento dei medici in ospedale.

Fekeli uccide un uomo

La famiglia di Fekeli attraverserà un periodo veramente stressante: non solo la malattia del bambino, ma dovrà lottare anche contro la famiglia di Müjgan che vorrà portarlo in America. Per diventare tutori del piccolo dovranno negoziare con un avvocato, così Fekeli e Çetin, per non perdere tempo, si metteranno in viaggio in piena notte, quando la strada risulterà essere più pericolosa.

Involontariamente Fekeli investirà una persona, che purtroppo non sopravviverà. L'ennesima disgrazia per l'uomo, che non saprà cosa fare. Çetin proverà a tranquillizzarlo, ma non ci sarà verso: sarà fuori di sé.

Çetin si fa arrestare al posto di Fekeli

Fekeli vorrà costituirsi il prima possibile, ma Çetin lo farà ragionare: se dovesse finire in carcere, sicuramente perderebbe la custodia di Kerem Ali all'istante.

Così Çetin farà un gesto veramente generoso: deciderà di costituirsi al posto di Fekeli.

Quest'ultimo, però, non vorrà che l'amico paghi per lui, ma non potrà far altro che aspettare il processo. Çetin verrà accusato di omicidio colposo e Fekeli testimonierà a suo favore. Spereranno che la sentenza non sia tanto nefasta, ma i dubbi sul fatto che potrebbe accadere il peggio rimarranno sempre.

Gülten non sa che il marito è in carcere

Fekeli sarà devastato per tutto quello che gli sta accadendo e in più penserà al futuro di Çetin. La moglie Gülten non sarà ancora a conoscenza della cosa e chissà come la prenderà quando scoprirà che il marito è finito in prigione.

A ogni modo Fekeli avrà dei rimorsi di coscienza e non saprà se riuscirà a mantenere la bocca chiusa, e a non confessare alla polizia che in realtà è stato lui a uccidere con la macchina quell'uomo.