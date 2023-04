Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, i telespettatori dovranno prepararsi a dire addio anche a Sevda. La donna verrà uccisa fortuitamente da Ümit: in realtà quest'ultima avrebbe voluto far fuori Demir, ma Sevda l'ha protetto con il suo corpo.

Sarà un momento straziante in cui la donna dedicherà proprio a Demir le sue ultime parole, sottolineando l'affetto che ha sempre provato per lui.

Il litigio tra Sevda e Demir: lei lo minaccia di far incriminare Züleyha

La serenità a Villa Yaman sembra essere un'utopia. Dopo la morte di Hünkar, Sevda è diventata il nuovo pilastro della famiglia, ma a causa di una scoperta di Demir si trasformerà in una traditrice.

Demir scoprirà che Sevda in realtà è la madre di Ümit e non tollererà che gli abbia nascosto un segreto così importante, così la caccerà da Villa Yaman.

Da questo momento in poi Sevda prenderà a cuore solamente il benessere della figlia e del bimbo di Demir che la giovane porta in grembo. In realtà la ragazza non è incinta, finge solamente per incastrarlo. Ad ogni modo, Sevda sarà disposta a minacciare Demir di incastrare Züleyha per omicidio, perché la donna è l'unica ad essere a conoscenza del fatto che la ragazza abbia ucciso un ladro che ha fatto irruzione a Villa Yaman.

Sevda protegge Demir da un proiettile con il suo corpo

Demir si ritroverà con le spalle al muro, così deciderà di dare dei soldi a Ümit e Sevda affinché decidano di lasciare per sempre Çukurova, permettendo così alla famiglia Yaman di vivere in serenità.

Se Sevda sarà entusiasta di iniziare un nuova vita con la figlia, non si potrà dire la stessa cosa di Ümit. Sarà fuori di sé e non riuscirà a contenere la rabbia.

Un giorno, mentre si troverà in compagnia della madre, bloccherà l'auto di Demir. La ragazza litigherà furiosamente con lui, ma la discussione sfocerà in tragedia.

Ümit punterà una pistola contro Demir, ma Sevda userà il suo corpo per fargli da scudo, così sarà lei a prendersi il proiettile in pieno addome.

Sevda dà il suo addio a Demir

Sevda salverà la vita di Demir e si ritroverà stesa a terra con il cuore che lentamente cesserà di battere. Prima di esalare l'ultimo respiro dedicherà le sue ultime parole proprio a Demir: "Il mio amore per te era sincero, sei sempre stato come un figlio".

Purtroppo anche per Sevda giungerà il momento di dire addio alla vita e di andarsene per sempre, ma non lo farà prima di chiedere un ultimo desiderio a Demir. La donna sa che la figlia rischia il carcere per l'omicidio commesso, per questo gli chiederà di aiutarla e far sì che Ümit non finisca dietro le sbarre. Che cosa farà Demir? Aiuterà la sua peggior nemica o dirà alla polizia che è stata lei a uccidere Sevda?