In occasione del ponte della Liberazione, il palinsesto Mediaset cambia programmazione per quanto riguarda il pomeriggio di Canale 5. In arrivo dunque stravolgimenti per la fascia pomeridiana, sia per quanto riguarda Terra Amara che il programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne.

A tal proposito, si segnala che il dating con i troni classico e over subirà uno stop anche nella giornata di venerdì 21 aprile. Al posto di Uomini e donne, infatti, verrà mandato in onda uno speciale di Amici, che sta registrando ascolti record per il serale.

Uomini e donne si ferma inoltre lunedì 24 e martedì 25 aprile, per poi riprendere la programmazione consueta il 26 aprile, con una puntata in cui si vedrà Gemma alle prese con le su travagliate vicende sentimentali.

Canale 5 cambia programmazione la prossima settimana

Per il ponte della Liberazione Mediaset ha in serbo delle variazioni di programmazione. Lunedì 24 aprile Beautiful andrà in onda come sempre dopo il telegiornale, senza subire modifiche, così come per gli altri giorni del ponte festivo.

Non ci sarà invece Uomini e donne, che risulta sospeso dalla programmazione Mediaset anche nella giornata del 21 aprile. Venerdì i telespettatori vedranno uno speciale di Amici al posto dei troni classico e over.

Passando al 24 aprile, ancora pausa per Uomini e donne e anche per Terra amara. Su Canale 5 verrà mandato in onda un film firmato Inga Lindstrom – La casa sul lago in onda dalle 14:05 alle 15:55.

Appuntamento poi con Un altro domani, che passerà come di consueto il testimone a Barbara d'Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

Salta anche la puntata di Terra amara del 25 aprile, che verrà sostituita da Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley fino alle ore 16:10.

Le nuove anticipazioni sulle prossime puntate di Terra amara

Dopo le due puntate sospese, Terra amara conferma l'appuntamento con gli episodi più lunghi durante il weekend, che aspettano gli affezionati telespettatori con le puntate dedicate a Zuleya e Demir e la famiglia Yaman su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera relative ai nuovi episodi raccontano che Zuleyha sarà molto preoccupata per l'atteggiamento di Mujgan, che si mostrerà piuttosto fragile emotivamente. La bella dottoressa finirà per scontrarsi con Yilmaz, certa che pensi ancora alla sua rivale in amore.

Lo stato emotivo di Mujgan influirà anche sulla gravidanza. Al momento del parto, infatti, non mancheranno problemi che mineranno la sopravvivenza del bambino. Nel frattempo, Demir dovrà fare i conti con delle incombenze nel suo lavoro, dato che Hatip non perderà tempo per mettergli i bastoni tra le ruote.