Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà la puntata della soap Terra Amara in onda il 7 aprile. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Sermin e Hatip verranno sorpresi nelle stessa casa dalla polizia e arrestati mentre Zuleyha vedrà i coniugi Akkaya in atteggiamenti affettuosi in giardino.

Saniye spia i movimenti della cugina di Demir

Hatip acquisterà una nuova casa a Sermin, e spesso si intratterrà insieme a lei per trascorrere giornate all'insegna del divertimento. L'imprenditore, però, non sa che la caposquadra della famiglia Yaman ha scoperto il loro nascondiglio e, ignaro di essere spiato, organizzerà una cena a casa dell'amante lasciandole anche i soldi necessari per fare la spessa e comprare tutto ciò di cui ha bisogno.

Intanto la moglie di Gaffur correrà alla tenuta e racconterà alla matrona Hunkar che la nipote ha una relazione clandestina con Tellidere e che i due trascorrono le serate insieme nella nuova casa che l'imprenditore ha acquistato alla cugina di Demir. Una verità che la suocera di Zuleyha già aveva immaginato e che la spingerà a giurare vendetta contro la nipote per tutto il male che ha fatto alla sua famiglia.

Detto fatto, la donna si recherà da Naciye, la moglie di Hatip, e le rivelerà che il marito la tradisce con la donna che aveva ospitato per qualche giorno in casa sua.

La polizia irrompe a casa di Sermin e la porta via insieme a Hatip

Mentre Sermin e l'amante staranno trascorrendo la loro serata a suon di musica e balli, la polizia sfonderà la porta dell'abitazione e li porterà via.

Insieme a loro ci sarà anche Naciye, che non appena vedrà il marito, gli inveirà contro senza voler ascoltare le sue giustificazioni a riguardo. Sarà così che i due amanti verranno portati in questura dove, poi, verranno sottoposti a un lungo interrogatorio.

Zuleyha vede Yilmaz e Mujgan dal balcone

Mujgan, avendo notato che tra la nuova pm e il dottor Sabahattin c'è una simpatia, inviterà il magistrato a casa sua.

La ragazza e il marito, infatti, avranno organizzato una cena per trascorrere una serata insieme al personale dell'ospedale. Zuleyha, però, sentendo i rumori provenire dal giardino dell'ex villa di Sermin, si affaccerà al balcone e vedrà in lontananza i coniugi Akkaya ridere e scherzare insieme. La ragazza non riuscirà a trattenere le lacrime, mentre Sabahattin proverà a stare vicino a Yilmaz, visibilmente turbato per aver visto l'ex affacciata al balcone.

Infine, la matrona, noterà lo stato d'animo della nuora e proverà a farle capire che è arrivato il momento che si dedichi solo alla famiglia che ha costruito con il marito e che cominci a dare valore all'amore che Demir prova da sempre per lei.