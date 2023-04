I colpi di scena continuano a essere tanti nella soap opera turca Terra Amara. Gli spoiler dei nuovi episodi in onda su Canale 5, segnalano che Müjgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) farà i conti con l’ira del marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) dopo aver fatto finire Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) in ospedale. La dottoressa sarà accusata di aver cercato di far fuori la sua rivale in amore.

Hunkar Yaman (Vahide Percin) invece chiuderà i rapporti con Demir (Murat Unalmis) quando scoprirà che ha nascosto i figli Adnan e Leyla a casa di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del suo defunto marito.

Il ricco imprenditore verrà allontanato sia dai bambini e dalla moglie, poiché sarà cacciato dalla tenuta dalla madre.

Spoiler turchi, Terra amara: Hunkar caccia Demir dalla tenuta, Zuleyha ferita da Mujgan

Nelle prossime puntate della terza stagione, Hunkar e Demir saranno ai ferri corti. La signora Yaman sarà furiosa con il figlio, poiché mentre Zuleyha si troverà in carcere con l’accusa di tentato omicidio porterà Adnan e Leyla a casa di Sevda: quest’ultima si rivelerà essere l’ex amante del defunto Adnan Yaman Senior. La reazione di Hunkar sarà durissima nell’istante in cui scoprirà che i suoi nipoti sono stati affidati alla sua ex nemica. In preda alla collera la signora Yaman impedirà a Demir di rimettere piede alla tenuta.

Successivamente dopo essere stata scagionata, Zuleyha avrà un duro scontro con la nemica Mujgan nelle boscaglie di Cukurova: quest’ultima cercherà di obbligare Altun a togliersi la vita minacciandola con la sua arma. Durante la colluttazione ad avere la peggio sarà quest’ultima, rimanendo ferita all’altezza del cuore. Demir sarà assalito dai sensi di colpa, quando crederà che sua moglie abbia tentato il suicidio per essere stata separata dai figli.

Nonostante Yaman farà un passo indietro e consentirà finalmente a Zuleyha di riabbracciare Adnan e Leyla, sua madre Hunkar non vorrà perdonarlo. Quest’ultima oltre a vietare a Demir di tornare a condividere il suo stesso tetto, non gli consentirà di rivedere Zuleyha e i figli.

Yilmaz e Altun pianificano la loro fuga, Mujgan riceve le scuse del marito

Intanto Zuleyha si vendicherà di Mujgan facendo sapere a Yilmaz che Adnan è loro figlio. Akkaya desisterà dal suo intento di mettere fine all’esistenza di Hunkar per aver obbligato Altun a sposare Demir. A questo punto l’ex meccanico affronterà la moglie Mujgan in presenza di Behice (Esra Dermancıoğlu) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), dopo aver iniziato a pianificare la fuga con Zuleyha.

Yilmaz punterà il dito contro Mujgan accusandola di aver attentato alla vita di Altun: ancora una volta la dottoressa Hekimoglu negherà di essere la responsabile del ferimento della sua rivale. Mujgan per dimostrare ad Akkaya che la sua ex è instabile mentalmente, gli ricorderà che ha cercato di darsi fuoco con la benzina. Per concludere Yilmaz su ordine del padrino Fekeli si vedrà costretto a chiedere scusa alla consorte.