Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda a breve su Canale 5 Demir continuerà la sua battaglia nei confronti della moglie. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, dopo essersi risvegliato dal coma, Yaman, seppure sospinto dalla madre a perdonare la moglie, si rifiuterà in ogni modo di andare in soccorso di Zuleyha che continuerà a restare in carcere. Le condizioni della Altun saranno sempre più critiche: solo la testimonianza di Demir potrebbe alleggerire la sua posizione. Yaman alla fine cambierà idea?

Zuleyha dietro le sbarre per tentato omicidio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla volontà di Demir di non perdonare la moglie. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, fraintendendo l'abbraccio tra Zuleyha e Yilmaz che visionerà nel video inviatogli da Mujgan, Demir deciderà di cacciare Altun da casa sua impedendogli di vedere i suoi figli. Dopo essere stata isolata da tutti per volere del marito, Zuleyha farà un gesto estremo, provando a darsi fuoco nella piazza del paese. A salvarla sarà Fekeli che la ospiterà in casa sua. Qui verrà raggiunta da Mujgan: al termine dell'ennesima discussione con la moglie di Yilmaz, la donna fuggirà portando con sé la pistola di Fekeli.

Giunta alla villa, Zuleyha si dirigerà dal marito e dopo un nuovo scontro gli sparerà. Demir sarà sottoposto ad un'operazione d'urgenza mentre Zuleyha finirà dietro le sbarre. Nonostante l'aiuto di Julide, che colpita da tutto il dolore che lei ha dovuto sopportare proverà ad alleggerire la sua situazione davanti al giudice e la promessa di Hunkar di offrirle il suo migliore avvocato, Altun passerà giorni difficili.

Gli scontri con le altre detenute saranno all'ordine del giorno, mentre il giudice la lascerà dietro le sbarre in attesa del processo vero e proprio.

Demir butta la sua fede nuziale

Le condizioni di Demir saranno molto gravi, ma dopo una lunga convalescenza l'uomo sarà risvegliato dal come farmacologico e troverà al suo fianco la madre.

Hunkar consiglierà al figlio di testimoniare in favore della moglie affinché lei possa lasciare il carcere ma lui non vorrà sentire ragioni. Dopo essere uscito dall'ospedale, inoltre, Yaman vedrà Zuleyha mentre parla con Yilmaz in carcere e deciderà di gettare via la sua fede nuziale.

Nel frattempo arriverà il giorno del processo e Zuleyha sarà nei guai se il marito non dirà qualcosa in suo favore. A sorpresa, Demir si presenterà davanti al giudice, ma per scoprire se testimonierà a favore o contro Zuleyha non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.