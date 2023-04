La furiosa lite tra Armando e Riccardo è stata al centro della puntata di U&D del 28 aprile: come i fan avevano previsto, la rissa tra i cavalieri è stata censurata. In tv, però, sono stati trasmesse le frecciatine che i due si sono lanciati nel corso della discussione che Maria De Filippi ha contenuto a fatica: Incarnato, in particolare, ha punzecchiato Guarnieri dicendo che penserebbe ancora alla ex Ida Platano.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Il pubblico di U&D sembra conoscere molto bene la redazione e come opera: da circa un settimana, infatti, in rete si parlava di come gli addetti ai lavori avrebbero gestito la rissa che c'è stata in studio tra Armando e Riccardo.

La quasi totalità dei fan, infatti, ha concordato nell'ipotizzare che lo scontro fisico tra i due sarebbe stato censurato su Canale 5, e quindi tagliato dalla puntata in fase di montaggio.

Oggi, 28 aprile, tutte queste teorie hanno trovato conferma: sul piccolo schermo, infatti, è stata trasmessa soltanto la lite tra Incarnato e Guarnieri ma non il "corpo a corpo" che i presenti hanno fatto fatica a contenere.

Mentre il pugliese e il napoletano si urlavano contro e si mettevano "muso a muso", l'inquadratura si è spostata su Aurora che parlava con Gianni Sperti e l'audio dei microfoni è stato abbassato per qualche secondo: poco dopo, Riccardo era vicino alla conduttrice sulle scale e Armando dall'altra parte dello studio senza la giacca addosso.

La reazione della conduttrice di U&D

Questo repentino cambio di inquadrature, è servito alla redazione per nascondere la rissa che c'è stata tra i protagonisti del Trono Over, uno scontro fisico che pare sia durato pochi secondi perché i presenti li hanno separati subito.

"Ma vi sembra normale?", ha ripetuto più volte Maria mentre Incarnato e Guarnieri continuavano a litigare.

La presentatrice di U&D ha richiamato più volte il pugliese dicendogli di non allontanarsi da lei e, quando lo ha visto alzarsi per tornare faccia a faccia con il napoletano, ha detto: "Basta, dai basta".

I toni sono stati infuocati per tutto il tempo, tant'è che ad un certo punto Armando ha provato Riccardo dicendogli: "Ti brucia ancora per Ida, parli sempre di lei sui social".

Il cavaliere non ha colto la frecciatina probabilmente perché era troppo arrabbiato, ma i telespettatori sì e l'hanno commentata con ironia sul web.

Il gesto di pace dopo lo scontro a U&D

Incarnato sicuramente si riferiva agli ultimi gossip che sono circolati sull'ex coppia, ovvero la stoccata che Riccardo avrebbe lanciato a Ida e al compagno Alessandro su Instagram. Per qualche giorno, infatti, si è vociferato che Guarnieri fosse a conoscenza di un tradimento di Vicinanza a Platano, e per questo l'avrebbe preso di mira con un pungente messaggio social.

A smentire tutto ci hanno pensato i diretti interessati con foto e video del weekend romantico che hanno trascorso tra Verona e Milano.

Tornando a quello che è successo nell'ultima registrazione e che oggi è stato censurato in tv, è stata la conduttrice di U&D ad imporre la pace dopo la rissa: Armando e Riccardo si sono stretti la mano tra gli applausi dei presenti e per la gioia di Maria che era apparsa molto delusa dal comportamento aggressivo di entrambi.

Il 29 e il 30 aprile saranno registrate due nuove puntate del dating-show e molto probabilmente si tornerà a parlare dell'indagine che Aurora ha fatto sul rapporto che il cavaliere napoletano ha con l'ex corteggiatrice Lucrezia. I fan non escludono che la ragazza potrebbe essere ospite in studio per raccontare la sua versione dei fatti, a partire da quello che sarebbe successo tra lei e Incarnato dopo il suo addio alla trasmissione.